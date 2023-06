Governador celebra Dia Mundial do Meio Ambiente em Brasília e reforça parcerias pela COP 30

Em Brasília (DF) para audiências com representantes do governo federal, o governador Helder Barbalho participou nesta segunda-feira (05) de cerimônia oficial da Presidência da República, no Palácio do Planalto, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente - 05 de Junho. No evento, o presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou o decreto de criação de um conselho nacional para tratar sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em novembro de 2025 em Belém.

Em seu pronunciamento, o presidente Lula disse, na presença do governador do Pará, que "se prepare, porque a COP 30, possivelmente, será a maior de todas". Ele ressaltou que "quem tomou a decisão de apoiar o Brasil para receber a COP 30 foram pessoas muito inteligentes, porque em qualquer evento climático que você participa o que mais se fala é de Amazônia, seja em Paris, no Egito, Berlim, e em qualquer lugar. Nada mais justo ser, então, na Amazônia, para verem com os próprios olhos o que é".

VEJA MAIS

Segundo Helder Barbalho, "o Pará tem como vocação cuidar da sua floresta e cuidar da sua gente. Temos uma grande oportunidade de liderar esta agenda ambiental, e fazer com que Belém, como capital da Amazônia, possa ser o palco das discussões que permitirão a sustentabilidade, e que cuidar das pessoas seja a grande virada de chave do desenvolvimento sustentável para o Brasil".

O chefe do Executivo reforçou que o Governo do Pará e o governo federal são parceiros na preparação da capital paraense para receber a conferência mundial em 2025, e também a Cúpula da Amazônia, em agosto próximo. "Receberemos os oito presidentes da República dos oito países da Pan-Amazônia, como também em 2025 estaremos recebendo o maior evento de mudanças climáticas do planeta. É um desafio enorme, mas há desejo, vontade e compromisso de todos juntos trabalharem em favor desta agenda tão importante para a humanidade, buscando equilíbrio entre sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. Cuidar das pessoas, para que possam cuidar da floresta", reiterou Helder Barbalho.

Empenho

O ministro das Cidades, Jader Filho, também participou da programação, e confirmou o empenho do Ministério em garantir todo o apoio ao Pará. "Estamos juntos por orientação do presidente Lula, para que a gente possa deixar Belém ainda mais bonita, criar infraestrutura para recepcionar - e somos especialistas em recepção, afinal, fazemos o Círio de Nazaré todos os anos, com milhões de pessoas. Faremos a COP mais bonita e importante de todos os tempos. Esse vai ser o foco da parceria entre governos federal, estadual e municipal", afirmou o ministro.

O governador agradeceu pelo empenho do Ministério na preparação da COP 30 em Belém. "Um trabalho que tem sido fundamental, liderando junto ao governo federal as agendas que são muito importantes para preparar nossa capital para este que é o maior evento de mudanças climáticas do planeta. Há a oportunidade de avançar na mobilidade urbana, no saneamento, no abastecimento de água, no tratamento de resíduos sólidos e em tantas outras áreas, para que a Conferência deixe um legado importante em favor de Belém e do Estado", complementou Helder Barbalho.