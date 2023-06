COP 30: Cooperativas recebem capacitação sobre produção orgânica

Na semana em que Belém foi anunciada como sede oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025, a COP 30, o Sistema OCB/PA executou mais uma ação do programa que visa a substituição do modelo convencional de fertilização para a adubação orgânica a partir de resíduos agroindustriais e agrícolas.

A iniciativa do Sistema OCB/PA por meio da Startup de consultoria socioambiental Terra Preta e IFPA Campus Castanhal, tem o objetivo de promover a sustentabilidade e economia através de resíduos orgânicos que seriam descartados de forma incorreta. As cooperativas COAFRA, em Castanhal, e COOPASMIG, em São Miguel do Guamá, foram as primeiras singulares a receber o projeto.

A intenção é aumentar a qualidade para um solo fértil e vivo, eliminar o uso de adubos químicos que, no processo de produção, liberam dióxido de carbono e entregar uma produção alimentar com mais qualidade à mesa do brasileiro.

O projeto possui três etapas de execução. A primeira consiste em realizar o diagnóstico de resíduos orgânicos disponíveis no município, identificando a forma de descarte desses materiais pelas indústrias e fazendo com que as cooperativas recebam esse material para transformar em adubo. Na segunda etapa, os cooperados são qualificados e capacitados para transformar esses resíduos em adubo orgânico.

Na segunda etapa, o processo é desenvolvido a partir de quatro tecnologias, trabalhadas para aproveitar ao máximo esses resíduos: compostagem, vermicompostagem, biofertilizantes e produção de micro-organismos eficientes (EM). São tecnologias com a sua eficiência comprovada, não envolvem um custo elevado e não precisam de maquinário, apenas mão de obra, que no caso das cooperativas, é familiar. Já na terceira etapa, a equipe técnica está realizando o acompanhamento in loco nas propriedades, dando todo o suporte e formação necessária.

“Se conseguirmos reduzir o consumo desses adubos químicos, automaticamente nós estamos contribuindo para a questão das mudanças climáticas. Em uma ponta reduzimos o uso, gerando economia para as cooperativas, saindo da dependência de compra, e na outra ponta aproveitamos esses resíduos orgânicos para transformá-los em adubo, melhorando a produção de forma sustentável e gerando alimentos de qualidade.” frisou Romier Sousa, responsável técnico pelo projeto.

Com início em março deste ano, o projeto até o momento atende duas cooperativas, mas a previsão é que atenda mais quatro ainda este ano, tornando o sistema cada vez mais sustentável. A certificação das cooperativas em produtores orgânicos junto ao Ministério da Agricultura também será um dos desdobramentos do projeto.

O Sistema OCB/PA vem atuando no planejamento de ações que desenvolvam e discutam projetos sustentáveis em prol da prosperidade das cooperativas. Agora, com a confirmação da COP 30 em Belém, os trabalhos estão voltados para que o cooperativismo seja destaque a nível global, tornando-se exemplo de sustentabilidade e levando seus projetos como exemplos.

“Pela primeira vez a região norte será o centro dos olhares das lideranças globais durante a realização do evento. Estamos trabalhando arduamente na difusão de boas práticas para que as cooperativas desempenhem um papel importante na promoção do desenvolvimento sustentável e na busca por soluções inovadoras para os desafios ambientais. Através da cooperação e da atuação conjunta, iremos contribuir significativamente para alcançar metas e compromissos climáticos”, contou Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.