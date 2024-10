Consórcio recicla garrafas de vidro em Castanhal

Há pouco mais de dois meses o Consórcio Intermunicipal para Gestão Integrada de Resíduos dos Municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará e São Francisco do Pará (CONCISS) iniciou o trabalho de reciclagem de garrafas de vidro.

O Consórcio foi criado em 2017, tendo como iniciativa dos prefeitos dos cinco municípios que compõem o CONCISSS, que assinaram um protocolo de intenções, seu principal objetivo e gestão de resíduos sólidos urbanos, atendendo as diretrizes da Lei n⁰ 12.305/2010. O Consórcio é presidido pelo prefeito de Inhangapi, Egilasio Feitosa.

O trabalho é feito em um galpão localizado no bairro do Cristo Redentor, e coordenado pelo professor Fernando Monteiro, geógrafo e mestre em gestão de resíduos sólidos. Como explica o professor.

“Estamos recebendo garrafas de vidro vindo dos municípios consorciados, por meio da conta seletiva de forma voluntária, onde os gestores municipais podem mandar para o galpão aquilo que é separado no município. O CONCISSS também recebe vidros dos cidadãos que queiram destinar de forma ambientalmente correta seus resíduos”, disse Fernando Monteiro.

Quando os vidros chegam ao galpão são separados em três categorias: âmbar, verde e misto. O material recebe lavagem completa para retirar sujidades, em seguida passa por um processo de trituração. O resultado desse processo pode apresentar-se em três granulometrias diferentes: pó, médio e grosso.

Segundo o coordenador do projeto, no começo o consórcio destinava os resíduos para uma cooperativa de catadores em Marituba.

Para a cooperativa de Marituba já destinamos mais 20 toneladas de vidro. "Hoje, estamos funcionando há dois meses e já recebemos mais de 10 toneladas de garrafas de vidro. O município que mais destina ao galpão é Inhangapi”, disse.

As embalagens de vidro são totalmente reaproveitadas no ciclo produtivo da reciclagem, sem nenhuma perda de material. O destino do material é diversificado como, por exemplo, tintas asfálticas luminosas, tijolos de vidro, voltam para a indústria de garrafas pets, e outros mais.

“Hoje o maior mercado de consumo desta matéria-prima são as empresas de São Paulo. O vidro pode ser reciclado de forma infinita, sem perda de sua qualidade. Também pode ser agregado a tinta de aplicação em estradas de rodagem para refletir a noite, na construção civil e artesanato, por exemplo”, observou.

Longo tempo de decomposição

O tempo de decomposição do vidro na natureza pode variar entre 4 mil e 1 milhão de anos, dependendo das condições a que é exposto. O vidro é um material que demora muito mais tempo a decompor do que outros, como o papel, que leva entre 3 e 6 meses. O descarte incorreto do vidro pode contaminar o solo e a água, e matar animais que ingerem os resíduos

O vidro é produzido a partir de calcário, sódio e dióxido de silício, presente na areia, em fornos a alta temperatura. Por ser tão resistente, o vidro pode permanecer no ambiente por várias gerações.

A reutilização para produção de novas embalagens consome menor quantidade de energia e reduz a emissão de CO₂, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Serviço

O descarte correto do vidro pode ser feito na rua Ivo Brasil Gren, n°85, bairro Nova Olinda, Castanhal.

Mais informações: Instagram @conciss