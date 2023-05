Conheça o Flash da coxinha

De segunda a sexta o empreendedor Rafael Ruan Magalhães de Oliveira, de 29 anos, usa seus “super poderes” para ganhar a vida. Ele coloca a sua roupa de trabalho e sai pelas ruas do bairro do Fonte Boa, periferia de Castanhal, para vender o famoso “completo” de coxinha com suco. Rafael é o “Flash da Coxinha”.

A primeira vez que Rafael vestiu a fantasia de Flash foi em 2017 para uma animação de um evento infantil da igreja. Só depois, no mesmo ano, quando ficou desempregado, teve a ideia de usá-la para fazer a entrega do salgadinho.

“O meu irmão fazia e vendia as coxinhas na frente de casa e não tinha quem entregasse. E eu tive a ideia de fazer o marketing das coxinhas e resolvi vestir a fantasia para fazer a entrega e desta forma o lanche ficar conhecido. Então eu tirei uma foto e divulguei nos grupos de whatsapp que eu estava aceitando os pedidos. No primeiro dia ele fez 60 e elas venderam em menos de uma hora”, contou.

A curiosidade dos clientes foi um empurrão a mais para o sucesso das vendas. Eles pediam a coxinha e também tiram foto com o personagem para postar nas redes sociais. E assim as vendas foram aumentando. “Passamos a vender 300 coxinhas por dia e em menos de uma semana”, disse Rafael Oliveira.

As vendas que estavam indo muito bem foram afetadas com a chegada da pandemia em 2020. “A matéria prima e tudo ficou muito caro e tivemos que parar. Passamos um ano sem vender e eu fui trabalhar de carteira assinada como porteiro de uma escola”, contou

A parada nas vendas durou pouco mais que dois anos e Rafael largou a o trabalho de carteira assinada e voltou a exercer seus super poderes. O Flash voltou para as vendas das coxinhas.

“Eu quis voltar, mas pensei em voltar diferente porque todo mundo já conhecia as coxinhas do meu irmão que eram entregues pelo Flash. Então resolvi inovar e nós compramos esse carrinho todo adaptado que é uma bicicleta transformada. Eu também coloquei uma caixa de som e a corneta que serve para chamar a atenção dos clientes por onde eu passasse. Então o flash voltou e deu certo de novo”, explicou o Flash da Coxinha.

A produção que antes era caseira e feita por seu irmão Berg Oliveira agora é terceirizada para dar conta de cerca de 500 coxinhas diárias. Os horários de venda também mudaram e o Flash trabalha se segunda a sábado, sendo que nas sextas e sábado vende pela manhã e a tarde. “As pessoas olham e pensam como a agente pode investir em venda de coxinha se custa apenas 1 real. Mas esquecem que em dias que vendemos bem mais que 500 e ainda tem o suco que também é 1 real. Então é um completo de 2 reais”, observou.

Os irmãos empreendedores faturam por mês cerca de 9 mil reais. “Estamos bem assim porque está dando certo. O Berg tem a casa dele e a família dele e eu estou construindo a minha casa para em breve me casar e estamos lutando juntos”, contou Rafael Oliveira.