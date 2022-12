Conheça o filhote grelhado ao molho pesto de castanha-do-pará do chef Cristiano Silva

Peixe Filhote grelhado com risoto de limão siciliano e pesto de castanha-do-pará com manjericão é destaque no nosso Cozinha Tapajônica desta edição. O prato é de autoria do chef de cozinha Cristiano Silva, 33 anos, natural de Belém, que vem conquistando o paladar dos santarenos com pratos da cozinha contemporânea. O chef atua no restaurante Brasas Gastronomia, localizado na área central de Santarém, onde realizou o preparo da receita.

O paraense Cristiano percorreu uma longa trajetória até se tornar um profissional da gastronomia. Ele conta com orgulho que sempre teve paixão pela culinária e iniciou lavando louça na cozinha de um restaurante conceituado na capital do Estado no ano de 2008.

“Lá eu fui me dedicando dia após dia para aprender, tive a oportunidade de me aperfeiçoar e me tornei um chef de cozinha”, contou.

Após muita dedicação e amor pelas panelas, o chef foi convidado para liderar a equipe do restaurante Brasas Gastronomia, onde atua há 3 anos. Ele é considerado pela equipe um exemplo de inspiração e força de vontade.

“Sempre costumo falar que no ramo da gastronomia, temos que ter amor pelo que fazemos e atenção aos detalhes, porque você se dedica e coloca amor nos pratos. É mais que um trabalho, é uma realização de vida de poder transmitir emoções positivas por meio dos sabores”, enfatizou.

Além do tempero, Cristiano também é conhecido por ser detalhista e entregar pratos com toque de carinho e requinte. O chef conta que toda base da paixão pelas panelas, principalmente a criatividade no preparo do menu, vem de acompanhar a mãe e o pai nas aventuras na cozinha da casa onde morou na infância e adolescência.

Apesar de jovem, o chef já atua há 14 anos na gastronomia, onde ele vem ganhando cada vez mais destaque e conquistando o paladar na modalidade da cozinha contemporânea com apresentação de um menu com grande variedade de sabores, texturas e aromas, trabalhados com ousadia e criatividade.

Filhote grelhado

A escolha do prato marca muito o tipo de peixe que é mais servido nos restaurantes de Belém. O peixe filhote é super saboroso e também é bastante procurado em Santarém, só ficando atrás do pirarucu e tambaqui.

O peixe deve ser temperado somente na hora do preparo da receita para não ser cozido pelo limão (Andria Almeida)

Para a receita o chef utiliza uma posta de filhote que deve ser temperado na hora do preparo com limão, sal, alho, coentro e azeite.

Na sequência, o peixe é grelhado com azeite e manteiga no fogo baixo até ele dourar dos dois lados.

Risoto

No preparo do risoto, o chef indica o arroz arbóreo, que é próprio para risotos. Ele é refogado com cebola, alho e vinho branco, e pode ser cozido com água ou caldo de legumes.Após o cozimento, o arroz é finalizado com manteiga, parmesão, sal a gosto e raspas de limão siciliano. O ponto correto desse prato é a textura cremosa.

A textura do risoto é cremosa (Andria Almeida)

Patê de castanha

Para o pesto são usadas castanhas-do-pará, manjericão fresco, sal, alho e cebola picados e bastante azeite. Depois de tudo misturado, ele é finalizado com um toque de limão siciliano.

O molho pesto de Castanhas-do-Pará deve ser feito com bastante azeite (Andria Almeida)

O prato é montado com essa mistura de ingredientes, em sua maioria paraense, que é agradável ao paladar e gera uma harmonia de sabores.