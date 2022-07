Conheça a 'Fantástica Fábrica de Chocolate' de Ananindeua

No filme A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005), Willy Wonka é o excêntrico dono da maior fábrica de doces do planeta, que decide realizar um concurso mundial para escolher um herdeiro para seu império. Portanto, cinco crianças de sorte encontram um convite dourado em barras de chocolate da empresa e com isso ganham uma visita guiada pela lendária fábrica de chocolate.

Em Ananindeua, cidade da Região Metropolitana de Belém, é possível ter um pouco da vivência saborosa do longa estrelado por Johnny Depp - sem os castigos, claro. Na Da Cruz Chocolates, localizada na rua Santa Maria, no bairro do Atalaia, os visitantes podem conhecer de perto todo o processo de produção dos chocolates e, no final, ainda se deliciar com uma degustação.

Produtos diversos são colocados para degustação nas visitas agendadas (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Do cultivo à embalagem, a tour na fábrica é gratuita. De segunda-feira a sábado, em horário comercial, as portas da empresa estão abertas ao público. A administradora do local, Achira Cruz, explica que para ter a experiência, basta fazer o agendamento pelas redes sociais ou pelo telefone 999030232.

“Para quem quiser fazer uma programação em família, trazer os filhos, nossas portas estão abertas. As crianças também gostam muito, elas são muito curiosas e ficam loucas com os chocolates. A visita guiada vai desde a plantação até o produto final com apresentação do processo e degustação”, explica Achira.

'A visita guiada vai desde a plantação até o produto final com apresentação do processo e degustação', explica Achira (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Inspirada nas fábricas de Gramado

Na cidade de Gramado, em Porto Alegre, o turismo gastronômico é bastante explorado com as dezenas de fábricas de chocolate espalhadas pela cidade. Famosa por abrigar os melhores chocolates artesanais do Brasil, é impossível passar pela região sem fazer uma parada nas chocolaterias. Foi por causa dessas vivências, que a família Cruz decidiu abrir seu empreendimento ao público.

“A gente viajava muito pra Gramado e sempre víamos os convites para conhecer as produções locais, e era sempre pagando caro. Mas ao fazer as visitas, vimos que não era mostrado todo um processo. A gente, que já plantava cacau, sabíamos que existem uns oito processos antes de chegar ao produto final. E as pessoas mais curiosas querem saber tudo. Então decidimos fazer como lá, mas mostrando tudo, do processo inicial até os produtos finais”, conta Achira.

“Para quem quiser fazer uma programação em família, trazer os filhos, nossas portas estão abertas", convida o casal (Sidney Oliveira/ O Liberal)

A fábrica está em Ananindeua desde 2016, mas o interesse pela produção dos doces já existia em 2012, conta o chocolateiro Flávio Cruz. “A gente já faz chocolate há mais de dez anos. Fazíamos em casa, era algo apenas familiar. Eu sou agrônomo, tenho uma plantação de cacau e comecei a estudar para conhecer técnicas. Então começamos a fazer chocolate em casa, para amigos e familiares; e com o feedback que as pessoas nos davam, buscamos a melhora e hoje estamos aqui”, relembra.

O casal Flávio e Achira começou a fazer chocolate em casa (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Chocolate para todos

“Começamos com o intuito de fazer um chocolate que todas as pessoas possam comer, sem restrições”, diz Flávio. Os chocolates produzidos em Ananindeua são sem conservantes ou adição de qualquer outro ingrediente químico; é feito apenas de cacau e açúcar demerara.

"Nossos chocolates são veganos, então os intolerantes à lactose podem comer nossos produtos. Alérgicos aos conservantes também. Nosso público alvo é justamente a população mais exigente, preocupada com a alimentação, aquele consumidor final que está atrás de um produto diferenciado, livre de substâncias químicas, um chocolate saudável”, explica o agrônomo.

Para garantir a especificidade dos doces, Flávio informa que participa de toda a cadeia produtiva de perto, controlando desde o plantio, até a produção das barras, gotas e bombons. O processo utilizado pela empresa é “bean to bar”, que significa “do grão à barra”. Ou seja, os chocolates são feitos desde o grão de cacau até a barra.

“A gente planta o cacau em Moju, realizamos a colheita, secagem, moemos, tudo até a embalagem final e comercializa. Então garantimos que não tenha interferência de nenhum outro produto. O único ingrediente que compramos é o açúcar demerara. Até a manteiga, quando fazemos bolos, nós produzimos. Tudo para ter esse controle e entregar produtos livres de substâncias químicas”, ressalta.

Os produtos da fábrica de chocolates

Barras, gotas, nibs, trufas, bombons e cacau em pó. São variadas as opções de chocolate fabricados em Ananindeua. A diferença de um para outro também é na concentração de cacau, que interfere no quão intenso e amargo é. “A gente faz um chocolate mais intenso, com 80% de cacau, até o menos amargo, 70%, 60% e 50%. Desse chocolate, a gente faz outros produtos”, explica.

Para experimentar, basta ir até a fábrica, localizada na rua Santa Maria, número 421, no bairro do Atalaia; ou entrar em contato com @dacruzchocolates no Instagram ou 999030232 no WhatsApp.