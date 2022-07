Festival Chocolate Xingu gera mais de R$ 3 milhões em negócios em Altamira

O Chocolat Xingu 2022, o primeiro Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, foi um verdadeiro sucesso e comprovou a força da maior região produtora de cacau do Brasil. O evento, realizado em Altamira, no sudoeste do Pará, contou com a participação de mais de 40 mil pessoas durante os quatro dias de programação. O evento é uma ação da Prefeitura de Altamira com o Governo do Estado. O município é considerado o polo central da região cacaueira do país.



Ao longo dos quatro dias de evento, a programação contou com palestras ministradas por especialistas, exposição e venda de chocolates, cursos de capacitação, workshops e debates sobre o setor. Além disso, o festival contou com a participação de grandes nomes da confeitaria nacional e internacional, chefs de cozinha, fabricantes e chocolatiers. A garotada ainda aproveitou um espaço dedicado aos pequeninos: a Cozinha Kids.



O festival trouxe grandes benefícios para o município e gerou mais de R$ 3 milhões de reais em negócios para a região do Xingu.



"A gente teve uma ocupação excelente nos nossos hotéis, bares, restaurantes, os locais turísticos da região, o transporte. Ou seja, todos ganharam com esse evento que se comunica com o turismo e a cultura. A gente consegue colocar Altamira na rota internacional do cacau e chocolate, junto com os municípios da Transamazônica. Isso é positivo, porque mostra a qualidade da nossa amêndoa e a força do trabalho do nosso povo", ressalta o prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes.



Destaque na produção de cacau



O Pará é lider na produção de cacau no Brasil com safras anuais com mais de 160 mil toneladas. E a tendência é de crescimento do setor, principalmente entre os pequenos produtores do heptágono do cacau, que é composto por sete municípios da região transamazônica: Altamira, Uruará, Anapu, Brasil Novo, Placas e Vitória do Xingu, sendo Altamira o polo regional do cacau.



O estado é integrante da elite de cacau fino de aroma, o que significa que as amêndoas produzidas na região são apropriadas para a produção de chocolate gourmet, que é um produto diferenciado e possui grande valor no mercado nacional e internacional.



Esse resultado é fruto do trabalho de cerca de mais de 22 mil cacaueiros locais, que formam essa cadeia produtiva, colocando o Pará entre os maiores produtores de cacau e chocolate do mundo.