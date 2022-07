Dia Mundial do Chocolate: alimento alia economia e qualidade de vida

As sementes do cacau são a matéria prima do chocolate, alimento amplamente consumido e homenageado no mundo todo neste dia 7 de julho. O Pará é o maior produtor desta fruta no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que o estado terá cerca de 49,5% do total da produção nacional em 2022, com 142.002 toneladas e conta com 28.500 atuantes na área, sendo 95% destes agricultores familiares. Além do sabor que agrada a muitos, o doce pode ser um importante aliado na busca por saúde e qualidade de vida. Especialistas afirmam que os bioativos compostos, se ingeridos de forma correta, ajudam a evitar, entre outros fatores, o câncer.

A quantidade indicada para consumir chocolate é de 30g a 40g diariamente e pode variar conforme o tipo escolhido: o ideal é que os meio amargos sejam optados, aqueles acima de 60%, uma vez que, quanto menor o nível de cacau, menor os benefícios para o corpo humano. Isso acende um alerta: os chocolates ao leite possuem alto valor de gordura e açúcar, sendo o contraponto da questão e podendo causar doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, sobrepeso e desregulação da pressão arterial.

A nutricionista Yamila Alves avalia que é importante buscar opções saudáveis e que atendam aos desejos dos chocólatras sem causar danos à saúde. O chocolate branco, por exemplo, não possui cacau em sua composição, sendo unicamente um doce sensorial, ou seja, se restringe ao sabor. Junto a isso, moderar o consumo é a dica fundamental. “Para termos um consumo saudável, temos que pensar na moderação. Quando pensamos no chocolate, pensamos na funcionalidade de ser antioxidante, mas conciliando com as frutas e verduras diárias. O chocolate tem que estar junto com uma alimentação equilibrada, com proteínas, carboidratos controlados. O chocolate entra como um benefício”, explica a especialista.

A especialista avalia que é importante buscar opções saudáveis e que atendam aos desejos dos chocólatras sem causar danos à saúde (Ivan Duarte/O Liberal)

O chocolate amargo tem propriedades anti-inflamatórias e é rico em vitaminas do complexo B, junto com os minerais potássio e magnésio. “O consumo diário em um tempo de 3 semanas já gera resultados, sendo possível ver os benefícios. No caso de o gosto causar dificuldades, no período de 14 dias já acostuma”, destaca Yamila.

Produção

A produção de cacau coloca o Pará entre os 10 mais importantes produtores do planeta. Em 2021, segundo o IBGE, o estado foi responsável por 47,2% da produção nacional de cacau, havendo um aumento de 2,3% este ano. Junto a isso, gerou um valor bruto de R$1,7 bilhão e mais de 338.000 empregos diretos, indiretos, formais e informais.

Somado aos fatores socioeconômicos que o plantio de cacaueiros (árvore que origina a fruta), há também impacto acumulado no meio ambiente: 150.00 hectares de áreas degradadas foram recuperadas com o sistema agroflorestais; 2 milhões de toneladas de carbono foram sequestrados, o que representa 20 milhões de euros em serviços ambientais não pagos.

Benefícios do cacau para a saúde:

- Controle da diabetes;

- Redução da pressão arterial;

- Controle da insulina;

- Bem estar

- Melhora nos níveis circulatórios;

- Melhora a vasodilatação (ideal no pré-treino);

- Anti-cancerígeno.