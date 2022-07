Dia Mundial do Chocolate é comemorado no dia 7 de julho, saiba como é feito e conheça sua história

Nesta quinta-feira, 07 de julho, se comemora o Dia Mundial do Chocolate. Segundo o site “Calendarr”, não se sabe ao certo o motivo da escolha da data. Entretanto, acredita-se que a data marca a chegada do chocolate à Europa, no século XV. Anteriormente, ele era conhecido apenas pelos Maias e Astecas.

O chocolate quente se tornou um símbolo de riqueza entre a aristocracia europeia e só foi se popularizar na Revolução Industrial. Algumas pessoas também celebram o dia 26 de março (Dia do Cacau) como dia do chocolate, pois a fruta é a matéria-prima para a criação do alimento.

Quais são os benefícios do chocolate?

O chocolate, além de gostoso, também tem benefícios para a saúde. Ao ser consumido moderadamente, ele pode ser um ótimo aliado para fornecer energia no dia-a-dia. O portal “Tua Saúde” explica que o chocolate deve ser consumido preferencialmente no café da manhã ou almoço, para que suas calorias sejam gastas durante o dia.

Seus benefícios estão presentes principalmente nas versões amargas e meio-amargas, por conta da maior concentração de cacau. Confira uma lista com as vantagens do chocolate para o organismo:

Melhora a saúde do coração;

Estimula o sistema nervoso central;

Aumenta a sensação de bem estar;

Diminui a pressão arterial;

Aumenta o colesterol bom (HDL);

Melhora a função cerebral;

Protege a pele do sol;

Diminui a fome.

Quem inventou o chocolate?

O consumo do chocolate remete a mais de 3 mil anos atrás. O consumo do fruto do cacaueiro começou em 1500 a.C, pela civilização Olmeca, na região onde hoje se compreende o México e a Guatemala. Entretanto, o hábito de tomar chocolate foi introduzido pelos Maias. Eles torravam as frutas e misturavam com outras iguarias, como a pimenta, e tomavam em cerimônias especiais.

Foi só em 1600 d.C que os humanos passaram a acrescentar açúcar ao chocolate, quando a corte francesa teve acesso à bebida americana. Durante o século XVII, a bebida já era vendida em chocolaterias da França e Inglaterra, mas era restrita aos ricos e esse estabelecimento só era permitido para os homens.

Durante a Revolução Industrial ele passou a se popularizar e passou a ser consumido em barras, graças às invenções de Doret e Dubuisson, que permitiriam que o fruto do cacau fosse moído em grandes quantidades.

Como o chocolate é feito?

O chocolate, como conhecemos hoje, é uma mistura de cacau, leite e açúcar. O processo inicia com a quebra da fruta do cacau para retirada das suas sementes amargas, que são a base do chocolate. Veja como funciona o processo passo a passo:

Amêndoa do cacau : As sementes são retiradas do fruto e deixadas para secar durante oito dias;

: As sementes são retiradas do fruto e deixadas para secar durante oito dias; Torrar: Após a secagem, as sementes vão para a fábrica, onde são torradas, permitindo a retirada de toda a umidade, além do desenvolvimento da cor, aroma e sabor;

Após a secagem, as sementes vão para a fábrica, onde são torradas, permitindo a retirada de toda a umidade, além do desenvolvimento da cor, aroma e sabor; Triturar: As sementes são resfriadas e depois levadas ao triturador, onde são descascadas.

As sementes são resfriadas e depois levadas ao triturador, onde são descascadas. Moer: nessa etapa, a semente passa por um processo onde é picada em minúsculos pedaços. Ao ser moída, a semente não se transforma em pó, mas sim em uma massa pastosa.

nessa etapa, a semente passa por um processo onde é picada em minúsculos pedaços. Ao ser moída, a semente não se transforma em pó, mas sim em uma massa pastosa. Prensar: nessa etapa, a pasta é transformada em dois produtos: a manteiga de cacau, usada nos outros passos da confecção do chocolate, e a “torta de cacau”, que é usada na fabricação de chocolate em pó e também na confecção de alguns tipos do doce.

nessa etapa, a pasta é transformada em dois produtos: a manteiga de cacau, usada nos outros passos da confecção do chocolate, e a “torta de cacau”, que é usada na fabricação de chocolate em pó e também na confecção de alguns tipos do doce. Malaxação: é aqui que se cria a diferença entre os chocolates. Dependendo do tipo de ingrediente a ser acrescentado, diversos tipos de chocolate podem surgir. O chocolate preto tem torta de cacau e manteiga, além de leite e açúcar. O meio amargo não leva leite, e o branco não leva torta de cacau.

é aqui que se cria a diferença entre os chocolates. Dependendo do tipo de ingrediente a ser acrescentado, diversos tipos de chocolate podem surgir. O chocolate preto tem torta de cacau e manteiga, além de leite e açúcar. O meio amargo não leva leite, e o branco não leva torta de cacau. Refinação: aqui, os cristais de açúcar são triturados até se tornarem partículas microscópicas, deixando o doce com uma melhor textura.

aqui, os cristais de açúcar são triturados até se tornarem partículas microscópicas, deixando o doce com uma melhor textura. Moldagem: por fim, o chocolate é moldado de acordo com a marca e embalado para venda.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)