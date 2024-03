Confira em qual cidade paraense há crateras feitas por meteoritos

Uma cidade paraense é palco de um fenômeno que surpreende e chama atenção de vários estudiosos da astronomia. Isso devido a seis crateras que, segundo uma pesquisa do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), foram causadas pela queda de meteoritos na região. Conforme os dados, essa área fica no município de Curuçá, no nordeste paraense, e foi atingida pelos fragmentos de rocha do espaço no ano de 1927.

VEJA MAIS

Local onde ocorreu a queda do meteorito em Curuçá (Imagem: Reprodução / TV Liberal)

Segundo os estudos, atualmente as crateras, que estão localizadas em área de mata fechada, formam pequenas lagoas e clareiras que sempre foram cercadas de mistério sobre a origem. O forte impacto das rochas com o solo formaram a abertura na superfície do solo. Para o Supam, tudo ocorreu com a passagem de um grande cometa que colidiu com o chamado ‘cinturão de asteroides’ e as pedras foram jogadas através da atmosfera para a área. Na época, a cidade de Curuçá foi a única onde o fenômeno ocorreu.

O Sipam ainda informou que a maior das crateras fica em uma área bem afastada do município e possui cerca de 220 metros de diâmetro. Para realizar o estudo e identificar a origem do buraco no solo, ocorreu uma colaboração com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Após os estados, em 2023 foi realizada a publicação dos resultados da análise no local e assim foi possível pôr fim ao mistério que durou mais de 90 anos.

Visitação

Após quase 100 anos da queda dos meteoritos e da formação da cratera, as árvores não cresceram novamente no local. Isso possibilitou que a área se tornasse um espaço de visitação para escolas da cidade, que levam os estudantes para conhecerem e aprenderem sobre o fenômeno. O Sipam pretende iniciar buscas para localizar pedaços desses meteoritos, incentivando a pesquisa na região.