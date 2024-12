Confira as dicas do Detran para quem vai passar o réveillon no interior do Pará

A partir desta sexta-feira (27), 100 mil veículos devem deixar Belém em direção ao interior, para as comemorações do réveillon. A estimativa é do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que reforçou a fiscalização nas principais rodovias estaduais. O Detran está com um efetivo de 300 agentes de fiscalização para garantir a segurança viária nas rodovias estaduais e locais mais procurados por quem escolheu passar o revéillon em outro município.

"As equipes de educação para o trânsito estarão com ações de conscientização para lembrar o condutor sobre os limites de velocidade e também que álcool e direção não combinam", disse a diretora geral do Detran, Renata Coelho. O órgão orienta os condutores sobre os melhores horários de saída e retorno a Belém. O objetivo é evitar engarrafamentos na rodovia BR-316 e avenida Independência, principais corredores de movimentação de veículos na região metropolitana de Belém.

Em geral, o condutor deve evitar os horários de maior fluxo, entre 7h e 19h. Portanto, o ideal é sair até 6h ou após as 19h. O retorno também deve exigir atenção sobre os horários que costuma gerar lentidão entre Marituba e Ananindeua. “Quem sair de Belém mais cedo, até seis da manhã, terá um fluxo menor de veículos saindo. Quanto ao retorno, se o condutor chegar aqui em Belém até quatro da tarde, vai ver um movimento ou um volume de chegada bem menor. A partir de quatro da tarde, cinco, seis, o volume já começa a aumentar, o nível de serviço da rodovia cresce e começa a ter mais veículos chegando. Então a sugestão é que você saia cedo e volte mais cedo também, até quatro da tarde chegando em Belém”, reforçou Bento Gouvêia, diretor técnico operacional do Detran.

VEJA MAIS



Gouvêia explica, ainda, que a expectativa é de que o movimento de carros na BR-316 aumente em relação ao ano passado, em torno de 15%. "Tivemos ano passado 740 mil veículos saindo no mês de dezembro. Esse ano a projeção é 850 mil veículos em função, certamente, de melhoria da condição da via, para que as pessoas possam, justamente, ter uma melhor de viagem”, afirmou.

Outra dica do Detran é dirigir com atenção com respeito as regras de trânsito, realizar a manutenção do veículo antes da viagem, já que qualquer tipo de eventos de trânsito entre veículos e qualquer pane que obrigue o veículo a estacionar no meio da rodovia vai causar interdição da faixa, tornando o trânsito mais lento. Toda a movimentação na BR-316 é monitorada pelos agentes de fiscalização por meio da Central de Operações Viárias -Sentinela. Por volta das 15 horas, o Detran informou que o fluxo na BR 316, sentido Marituba Belém está tranquilo e sem pontos de lentidão. Duas ocorrências de colisão, sem feridos, foram registradas. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito "estava fluindo normalmente e sem ocorrências relevantes".