Conceição do Araguaia: veja as melhores praias, como ir e o que fazer

O Pará, em todas suas regiões, oferece uma diversidade de municípios com praias e paisagens naturais para os conterrâneos e turistas visitarem. O município de Conceição do Araguaia, no sul do estado, por exemplo, é um deles. A região fica rodeada de praias e ilhas que se formam nesse período de veraneio com a seca do Rio Araguaia.

Por fazer fronteira com o Tocantins, o município é bastante visitado pelos moradores do estado vizinho - principalmente nas férias escolares -, movimentando a região paraense e a integrando nas rotas oficiais do Ministério do Turismo.

Praias

Conceição do Araguaia possui praias que são verdadeiras preciosidades naturais, proporcionando aos visitantes a chance de vivenciar momentos memoráveis em meio a uma natureza exuberante. A combinação de águas cristalinas e paisagens deslumbrantes faz da região um destino imperdível para os amantes da natureza e para aqueles que buscam uma experiência turística única no Pará.

Praia da Gaivota

Tradicional área de veraneio no norte do Brasil, a praia da Gaivota é uma das principais opções de banho refrescante no município de Conceição do Araguaia.

Na praia da Gaivota existe um ponto onde é possível pegar lanchas a qualquer hora para atravessar para outras ilhas com faixa de areia. O valor da travessia é em média R$ 10, podendo variar conforme a distância.

Praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia (Foto/Arquivo/Marciel Souza)

Praia Alta

Localizada ao fundo de propriedades particulares, a Praia Alta é uma alternativa onde você pode aproveitar para se banhar ou caminhar na extensa faixa de areia.

Praia Alta, em Conceição do Araguaia (Foto/Facebook: CDA Turismo)

Praia Verde

Localizada próximo ao Bairro Tancredo Neves, a Praia Verde é uma das opções de curso do Rio Araguaia para você se refrescar.

Praia Verde, em Conceição do Araguaia (Foto/Facebook: Rosanny S.)

Praia do Mauro

A praia do Mauro fica localizada em um balneário, e para chegar nela é preciso pegar um barco chamado "voadeira". Essa é a única ilha que dispõe de um restaurante estruturado, as outras são mais visitadas por pessoas que preferem acampar, levando seus próprios equipamentos e alimentos.

Praia do Mauro, em Conceição do Araguaia (Foto/g1/Ivar Rosa)

Como ir

O município de Conceição do Araguaia fica a mais de 1000 km de Belém, com uma viagem que dura 14h pela estrada. A forma mais econômica de chegar à cidade é por ônibus, embarcando no Terminal Rodoviário de Belém, com custo médio de R$ 200. O trajeto é feito pela PA-475, acessando a rota via Barcarena.

Também é possível chegar em Conceição do Araguaia pelo Tocantins por meio de:

via terrestre, atravessando a ponte que liga o município a Couto de Magalhães;

via aérea, para o aeroporto Bendito Roque (IATA: CDJ, ICAO: SBAA), localizado na Rodovia PA-447, s/n;

via fluvial, pelo rio, onde é preciso respeitar a sinalização para desviar dos perigos do seu leito pedregoso.

O que fazer

Além das praias, o turista em Conceição do Araguaia pode aproveitar a passagem pelo município para visitar os pontos turísticos. Veja, abaixo, alguns locais:

Cachoeira Santa Maria Velha (Pedral)

Feira Livre Municipal.

Orla do Rio Araguaia.

Praça da Bíblia.

Orla do Beiradeiro.

Catedral Nossa Senhora da Conceição.

Estádio Carecão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)