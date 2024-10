Comunidade de Ananindeua receberá da 152ª escola estadual totalmente reconstruída

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), continua investindo na educação pública estadual e garantindo melhorias para o ensino-aprendizado. Na próxima quarta-feira (2), será entregue a 152ª escola reconstruída. O novo prédio da educação, a Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros, fica em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), e oportunizará aos estudantes, insumos fundamentais para um bom desempenho nos estudos.

Lázaro Lima Júnior, secretário Adjunto de Infraestrutura da Seduc, comenta sobre a felicidade de concluir mais uma escola do estado e enfatiza que o investimento proporcionará mais comodidade para a comunidade escolar de Ananindeua. "É motivo de muita alegria, nesta semana, entregar mais uma escola estadual através do governo do Estado. Nós fizemos a reconstrução de todas as salas de aulas existentes, como também a climatização de todos esses ambientes. Pensando no bem-estar dos nossos servidores estaduais, nós reformamos todo o bloco administrativo da escola e, por fim, fizemos a reconstrução da quadra de esportes. Com isso, o governo Estado reafirma o compromisso com a população paraense de trazer uma melhor comodidade no âmbito escolar para nossos estudantes”, disse o secretário.

Melhoria da educação de Ananindeua

Atendendo 651 estudantes estaduais dos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), a escola reconstruída possui um investimento significativo do governo estadual. São R$ 4.087.813,57 que asseguraram a reconstrução completa da escola, que agora apresenta uma infraestrutura moderna e adequada às necessidades educacionais.

O novo prédio da escola foi projetado para oferecer um ambiente funcional, acolhedor e propício ao aprendizado, contando com 10 salas de aula, uma sala de leitura e uma sala de atividades práticas que enriquecerá a experiência dos estudantes. A biblioteca, que será um verdadeiro centro de aprendizado, incentiva o estudo e o desenvolvimento do conhecimento, enquanto o laboratório de informática se torna uma ferramenta essencial para atividades como pesquisa, possibilitando acesso à internet através da antena Starlink já instalada.

Além disso, a nova infraestrutura inclui também espaços administrativos como sala de secretaria, diretoria e coordenação, um arquivo, uma sala para os professores, cozinha, depósitos para merenda e limpeza, bem como uma quadra de esportes coberta e um banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PcD). Essa estrutura vai proporcionar um ambiente adequado tanto para estudantes quanto para educadores, favorecendo o aprendizado e o desenvolvimento integral dos jovens.

“Temos a convicção que obra na escola fortalece nossa cidadania e nos deixa a certeza de um futuro melhor, pois um novo ciclo formativo se torna realidade para os estudantes, criando expectativas para novos horizontes na vida cotidiana e para o mundo do trabalho”, considera a dirigente regional de Ananindeua 01, Nislene Peixoto.

A entrega da Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros representa um passo importante para a melhoria da qualidade da educação na região, refletindo o compromisso do Governo do Pará com o desenvolvimento educacional e social dos estudantes estaduais, promovendo um ensino mais qualificado, digno e acessível para todos os jovens atendidos pela escola.

Realização de um sonho - há quase 30 anos sem presenciar investimentos na infraestrutura da escola, a comunidade escolar sonhava com um prédio reestruturado e agora aguarda com alegria e expectativa a cerimônia de entrega, assim como as oportunidades que a nova escola estadual trará para a formação educacional dos estudantes de Ananindeua.

“Vendo a escola reformada eu acredito que vamos conseguir evoluir cada vez mais em relação ao ensino e aprendizagem. A escola está linda, o ambiente está muito melhor e nós queremos agradecer muito por essa reforma”, comemora a estudante Ester Caroline, da segunda série do ensino médio da Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros.

Compromisso com a educação - Em menos de um mês, o Governo do Pará entrega quatro escolas reconstruídas, da rede pública do estado. A Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros é a 152ª estrutura a ser entregue para a população pela atual gestão paraense. A expectativa é que outra escola estadual reestruturada seja inaugurada nesta semana, assim como um novo prédio do programa do Governo do Estado, “Creches Por Todo o Pará”, reforçando o compromisso assumido com a educação.