Alunos de escolas estaduais recebem merenda escolar com modelo inédito de distribuição

A merenda escolar é essencial para a permanência, aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. Para o ano letivo de 2024, um modelo inédito no Pará de distribuição centralizada para determinadas regiões foi iniciado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). As entregas são feitas a partir de um depósito, vinculado à secretaria, o que assegura melhor logística no atendimento das demandas de cada unidade escolar. A iniciativa quer garantir aos estudantes o acesso a uma alimentação nutritiva e de qualidade durante o período letivo, de modo mais rápido e seguro.

"Ofertar merenda escolar é ter a certeza de que nossos estudantes terão oportunidade de aprender. Mantemos parceria ativa com os municípios para reforçar o valor de repasse e garantir a oferta de merenda de qualidade para nossos estudantes. Para esse ano, também reforçamos a logística própria da Secretaria, que precisava muito, entre outras coisas, para atuarmos mais de perto em determinados municípios”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

A distribuição da merenda para as escolas estaduais pode ser feita de duas maneiras: por meio do Programa Alimentação Escolar (PEAE), onde a Secretaria repassa recursos financeiros diretamente às prefeituras que aderiram ao Programa, para a aquisição de gêneros alimentícios, preparo e fornecimento de alimentação escolar para os estabelecimentos; ou por meio de logística própria da Secretaria, que ganhou um maior reforço para o ano letivo de 2024, atendendo aos municípios de Barcarena, Senador José Porfírio, Melgaço, Salvaterra, Mocajuba, Paragominas, Alenquer, Monte Alegre, Curionópolis, Parauapebas, Ananindeua, Belém e Santa Bárbara do Pará.

O investimento crescente e regular é reconhecido pelos estudantes, que atestam a qualidade da comida servida. As escolas de tempo integral se beneficiam com o modelo, já que recebem mais recursos para merenda escolar para garantir três refeições por dia para os estudantes.

"Aqui no Integral passar o dia todo requer uma demanda bem grande. Então a gente precisa ter uma boa alimentação para conseguir aprender, ter uma aprendizagem melhor. As tias da cozinha são ótimas, elas sempre preparam uma ótima comida, elas usam tudo que enviam para cá e, quando chega a remessa nova, elas preparam a melhor comida possível, então nunca falta. Na escola tem uma nutricionista que organiza, monta o cardápio e ficamos sabendo o que terá durante a semana”, conta Anderson Santos, estudante do 3ª série do Ensino Médio da Escola Visconde de Souza Franco.

"O recebimento da merenda escolar significa muita coisa, dentre as quais a garantia do dia letivo para os alunos que estudam na escola de tempo integral. Os alunos que vêm para o Integral têm três refeições durante o dia. Então, esse cardápio variado, que é mandado pela Secretaria de Educação, vem garantir a nutrição dos alunos e dessa forma os alunos conseguem ter uma aprendizagem mais significativa”, afirma Daniel Santos, diretor da Escola Visconde de Souza Franco.

Merenda Escolar

O estudante Thiago Castilho está na 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Professora Placídia Cardoso e se alimenta na unidade todos os dias.

“A alimentação é crucial. Ninguém consegue aprender e nem fazer nada com fome. Por exemplo, tem alguns casos de alunos que realmente não têm o que comer em casa, seja por falta de renda ou qualquer problema assim. Eles vêm para a escola e conseguem se alimentar e consequentemente, aprender os assuntos. Como temos uma alimentação de boa qualidade, a gente acaba conseguindo suprir os nutrientes que a gente precisa e assim a gente consegue ter mais foco. Penso que a maioria das pessoas que estudam aqui gostam da hora do almoço, onde tem arroz e feijão, momento que a gente consegue repor todas as energias que a gente perdeu”, conta o aluno.

Na unidade Professora Placídia Cardoso, que atende 400 estudantes, entre fundamental, médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA), a diretora conta que a alimentação é muito significativa, principalmente para os estudantes do turno da noite.

"A alimentação vem somar na estrutura física, mental desses alunos dentro da escola. E o próprio bem-estar dele aqui. Então a gente percebe dentro da política pública um olhar diferenciado agora para essa alimentação. Temos os alunos do noturno, aqueles que chegam do trabalho, nós montamos o cardápio deles, para que eles logo na entrada se alimentem e sigam para a aula”, disse a Rita Gonçalves, diretora da unidade escolar.

Nos municípios de Alenquer e Monte Alegre, ambos no Baixo Amazonas, a Seduc fez a entrega dos gêneros alimentícios nas unidades escolares, onde cada uma recebeu proteínas e carboidratos e, nos próximos dias, estará recebendo recursos financeiros direto nas contas do Conselho Escolar das Escolas por meio do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep).

“No ano passado a entrega da alimentação se dava pela Prefeitura, onde em muitos momentos atrasava ou faltava, agora com a entrega direta dos produtos melhora em 100% a garantia desse benefício para os estudantes. Sabemos que uma criança e adolescente bem alimentados possuem os nutrientes proteicos que possibilitam um corpo mais saudável e, consequentemente, maior possibilidade de aprendizagem”, conta Jaime Teles, dirigente da DRE Monte Alegre.

O Programa "Dinheiro na Escola Paraense" é uma iniciativa que potencializa e confere autonomia para o desenvolvimento de ações nas escolas, cujo objetivo principal é fortalecer a gestão escolar, possibilitando que as unidades aprimorem sua infraestrutura física e pedagógica. Com a verba, as escolas podem melhorar suas instalações, com reformas, reparos e aquisição de materiais didáticos e equipamentos, além de reforçar e compor a merenda escolar dos estudantes.

A distribuição contém itens com valor nutricional para atender as necessidades dos estudantes, seguindo orientações de nutricionistas.