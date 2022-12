Comitiva de São Benedito da Praia chega a Bragança

O dia 8 de dezembro marca o retorno da comitiva do glorioso São Benedito da Praia que estava, desde do mês de abril, esmolando pelas comunidades do rio Caeté, em Bragança, no nordeste paraense. E nesta quinta-feira, 8, a comitiva chegou a última comunidade, em Camutá, de onde partiu de barco com destino ao trapiche da sede do município.

A comitiva de São Benedito da Praia é uma das três comitivas que peregrinam e esmolam durante o ano inteiro, cada uma delas em uma região específica do Caeté, como explica o historiador e coordenador da festividade de São Benedito, Dário Benedito Rodrigues. “As Comitivas são a da Colônia, dos Campos e da Praia. A esmolação dura o ano inteiro e elas antecedem e fazem parte da tradição da Festa da Marujada de São Benedito, que tem 224 anos”, explicou.

A comitiva foi recepcionada por cerca de 10 mil pessoas e, este ano, teve um significado especial porque passou dois anos sem ser realizada por causa das restrições da pandemia da COVID. “As pessoas estavam com saudades desta tradição que é tão importante para todos nós devotos de São Benedito. Dois anos sem poder festejar como a tradição manda não foi fácil por causa de tudo que passamos com a COVID”, contou Dário Benedito Rodrigues.

Do trapiche, a comitiva seguiu para casa de moradora da cidade, onde a imagem fica até sexta-feira, 09, e segue parando em outras residências até o dia 16 de dezembro, onde ocorre a solenidade do encontro da três imagens de São Benedito, na igreja do padroeiro. “A comitiva com a imagem de São Benedito almoça e janta na casa da promesseira Olga Figueiredo, localizada no bairro da Aldeia. Amanhã fica em outra casa e assim vai até o 16 de dezembro, dia que começa 224° Festividade de São Benedito ”, contou o coordenador da festividade.

As imagens permanecem na igreja de São Benedito até abril do próximo ano. Assim são os ciclos das esmolações em louvor a São Benedito.

Cada comitiva é formada por onze homens, um encarregado e uma imagem de São Benedito. “Durante as esmolações a comitiva canta e reza em latim e eu português”, disse Dário Benedito Rodrigues.

Esmolar

A esmolação é um ritual religioso que leva a imagem até a casa e recebe ofertas dos moradores que podem ser em dinheiro, oferendas com animais, frutas e o que mais o dono da casa puder oferecer ao santo. Segundo o historiador e coordenador da Marujada, o valor arrecadado é simbólico e faz parte da tradição. “A Marujada não é organizada com o que é arrecadado. Mas a esmolação faz parte da tradição que tem mais de duzentos anos. As comitivas anunciam que a festa vem aí. Tudo é ritual religioso de um povo devoto de São Benedito”, explicou. A festa da Marujada acontece no dia 26 de dezembro.