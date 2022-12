Série 'Marujando' celebra mais de 200 anos de tradição da Festividade de São Benedito

A tradicional festividade da Marajuda, em Bragança, nordeste paraense, volta às ruas este ano e, para celebrar o retorno, o Grupo Liberal em parceria com a influenciadora digital Larissa Corrêa, mais conhecida como Flor de Lari ( @flordelari ), apresenta a série "Marujando", que será dividida em seis episódios distribuídos de forma colaborativa entre oliberal.com, as redes sociais do Grupo Liberal juntamente com a rede social da influenciadora digital. O primeiro episódio está disponível nesta quinta-feira (1).

O primeiro episódio trata sobre as considerações principais da série e sobre os principais momentos da festividade. Larissa explica que o "Marujando" foi pensado especialmente para levar conhecimento sobre a tradição secular da Festividade de São Benedito que acontece há mais de 220 anos em Bragança.

"Inicialmente com seis episódios, essa série especial vai abordar detalhes da tradição, das Comitivas, Ensaios da Marujada, Rituais específicos que acontecem durante a Festividade e que são riquíssimos em Cultura. Nesse primeiro episódio será uma apresentação básica falando desse retorno às ruas, já que ficamos dois anos sem festividade. No dia 8 de dezembro, quando ocorrerá a chegada de São Benedito das água, vamos disparar o segundo episódio", explica a influenciadora.

Ao longo do mês de dezembro também terá o episódio sobre as comitivas de São Benedito, que são formadas por rezadores, músicos e devotos que se dividem em três grupos: comitiva da praia, comitiva dos campos e comitiva da colônia. As comitivas peregrinam a partir do mês de maio com seus batuques, cânticos, mastros enfeitados e São Benedito embaixo de uma sombrinha visitando outros municípios da região do Salgado como Santa Luzia do Pará e Ourém até o mês de dezembro, onde retornam para a festividade.

O ritual que acontece a mais de dois séculos, é uma forma de evangelizar, visitar casas de devotos que desejam pagar promessas e agradecer pelas graças alcançadas. Além desse momento, por meio da série o público vai poder conhecer melhor sobre todas as etapas desse acontecimento cultural e religioso de Bragança.



Larissa Corrêa explica que assim como muitos bragantinos, também é devota e maruja de São Benedito. E reforça que sempre teve vontade de criar conteúdo sobre a própria cidade, pois vê como grande potencial turístico, principalmente, a Festividade de São Benedito.

"Muitos turistas e simpatizantes com a cidade vem nessa época para participar do ápice, no dia 26 de dezembro, mas antes dessa data, acontecem várias programações tradicionais que podem ser exploradas e conhecidas pelo grande potencial cultural, afinal, são 220 anos de tradição que eu posso, através da internet, eternizar em conteúdos para que a cultura não se perca, é a minha contribuição como bragantina", destaca a influencer.

Sobre a execução do projeto.

Larissa diz que está muito emocionada, pois ama falar de Bragança. "Espero que por meio dela eu consiga mostrar um pouco da tradição, do conhecimento, cultura e fé desse folguedo que já está cravado no coração do Bragantino. Acompanhem, vai ser incrível produzir pra vocês. Espero que gostem, é com muito amor", completa a influenciadora.