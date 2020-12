Sem Marujada, Bragança se prepara para a Festividade de São Benedito

Uma bela manifestação cultural e religiosa, a Festividade do Glorioso São Benedito, em Bragança, distante 220 km de Belém, sofreu mudanças este ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A festividade é a principal manifestação cultural, religiosa e folclórica de Bragança, como reforça o coordenador da festividade, Dário Benedito Rodrigues.

A festa, que congrega a família bragantina e os moradores daquela região, traz o seguinte tema: “Que a exemplo de São Benedito, os jovens sejam intrépidos anunciadores do amor de Deus”. São Benedito é o santo protetor dos escravos e padroeiro da cidade. A festividade é uma realização da Diocese de Bragança do Pará, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário e da Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança.

Antes da pandemia, a programação religiosa era formada por missas, novenas, ladainhas, procissão fluvial e terrestre. E programação cultural contava com rituais de apresentações da Marujada, shows católicos de bandas e cantores regionais. “Neste ano, nós vivemos um ano muito difícil. Por conta da pandemia da covid-19, a festividade do glorioso São Benedito de Bragança, a de número 222, que agrega a marujada de Bragança, não será realizada conforme os costumes e as tradições”, disse.

Neste ano, parte dos eventos do ciclo de São Benedito foi cancelada. Um deles é a esmolação que acontece costumeiramente entre os meses de abril e dezembro. As esmolações são o conjunto de atos religiosos realizados por três comitivas de esmoladores. Eles percorrem as regiões dos campos, colônias e praias, circunvizinhas a Bragança e outros municípios, angariando esmolas e ofertas para a festividade.

Missa campal, realizada em espaço amplo, encerrará festividade

Também foram canceladas as apresentações da Marujada e os eventos que geram aglomeração. “São medidas de saúde necessárias à proteção de inúmeros marujos e marujas, fiéis e devotos que participam e vem de fora também participar dos festejos”, afirmou Dário. A programação religiosa será realizada na igreja de São Benedito, entre os dias 18 e 26, prezando pelo uso obrigatório de máscara, acrescentou. E, no dia 26 de dezembro, será feito um passeio em carro aberto pelas ruas de Bragança, com a imagem do glorioso São Benedito do andor. “E encerraremos a festividade com uma missa campal, em espaço amplo, da Estação Cultural Armando Bordallo da Silva”, disse.

Essa carreata ocorrerá às 16h30, e, logo em seguida, a missa.

A programação da festividade começou dia 8, na missa da solenidade da Imaculada Conceição de Maria, quando houve o lançamento do tema do cartaz da festividade. “Dia 17 agora faremos, durante todo o dia, na igreja, adoração ao Santíssimo Sacramento, que será em preparação à festividade, transmitido pelas plataformas digitais”, explicou Dário.

No dia 18, haverá alvorada festiva de abertura com foguete, aquele pipocar dos fogos. “Não haverá a apresentação da Marujada, mas tem que marcar aquela data em que começa costumeiramente a festividade. Também no dia 18, as imagens de São Benedito das comitivas de esmolação sairão das três paróquias onde estão distribuídas e irão para a igreja de São Benedito, em carreata, mas sem aglomerações”, disse.

Muitas pessoas idosas participam da Marujada e precisam ser protegidas

Do dia 18 até o dia 23, às 18 horas novena para São Benedito E, às 18h30, missa na igreja também, transmitida pelas plataformas digitais. Nos dias 24 e 25, as missas tanto do Natal quanto a missa já do dia 25, com a celebração natalina, serão realizadas no Complexo Poliesportivo Dom Eliseu Maria Coroli, um lugar bem amplo na cidade. “E, dentro das possibilidades, a Marujada e os devotos podem participar no dia 25 com a sua indumentária em azul. No dia 26, dia de São Benedito em Bragança, que é feriado na cidade, às 16h30 terá essa carreata, com São Benedito do andor, e logo após a missa, na praça dos eventos Estação Cultural Armando Bordalo e uma homenagem com fogos a São Benedito. E, também dentro das possibilidades, os marujos e os fiéis e devotos podem participar com sua roupa indumentária em vermelho”, explicou. 26 de dezembro é o Natal do bragantino. “É o Natal com São Benedito. Só faz sentido se tiver São Benedito", disse.

O coordenador disse que a festividade de 2020 tem esse diferencial de as pessoas estarem vivendo um momento difícil na humanidade, que é a pandemia. “Por conta de adoecimento e também da perda de muitas pessoas, nós precisamos fazer essa proteção com relação a toda a Marujada. Temos um grupo da Marujada que tem muitas pessoas que são idosas, acima de 60 anos, muitas pessoas com suas comorbidades, algumas doenças, etc. É preciso também proteger a Marujada”, afirmou.

“Evidentemente ficamos muito tristes com tudo o que aconteceu. Mas esperançosos de que, com a vacinação e busca pela cura, no ano de 20021 possamos todos reunir a comunidade bragantina e todos os que nos visitam e nos visitarão sempre nos meses de dezembro, e possamos reunir com toda a pompa, celebração, alegria a festa do ano que vem em todos os seus ritos e celebrações”. Ele destacou que a festividade conta com o apoio de todos os órgãos de saúde do município e também o apoio do poder público municipal que está dando ajuda e divulgando informações sobre a pandemia.

Ele citou o pároco, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, padre Raimundo Elias de Souza, e o presidente da Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança, João Batista Pinheiro, conhecido popularmente como "Seu Careca".