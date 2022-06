Comando Militar do Norte terá nova gestão em agosto, informa Repórter 70

O Comando Militar do Norte (CMN) terá um novo gestor em agosto, como noticiou a coluna Repórter 70 desta terça-feira (28), em O Liberal. O general de Divisão Combatente Ricardo Augusto Ferreira da Costa será promovido a general de Exército no dia 31 de julho e vai assumir o comando, que atualmente é do general de Exército João Chalella Júnior. Há eventos alusivos ao aniversário da instituição — que completou nove anos no último domingo (26) — até a quinta-feira (30).

Com unidades no Pará, Maranhão, Tocantins e Amapá, o CMN é responsável pela defesa territorial da Amazônia Oriental. O efetivo total é de 9.561 militares, alocados em 30 organizações espalhadas nos quatro estados, com foco nas diferentes necessidades de cada região. A unidade paraense é a mais recente. O comando do general João Chalella Júnior foi bem avaliado e elogiado. A nova missão do atual comandante será assumir o Departamento Geral de Pessoal (DGP) do Exército Brasileiro.

Recentemente, um dos grandes trabalhos do CMN foi a operação Ágata Norte 2022. A força-tarefa, que contou com diversos órgãos estaduais e federais, focou no combate a crimes transfronteiriços e ambientais. O CMN também empregou esforços em ações de socorro às vítimas de enchentes e desde 2020 atua na operação Covid-19, com suporte na aplicação de vacinas, descontaminação de ambientes e transportes de usinas e cilindros de oxigênio. Várias ações contam com os militares do CMN.

Nesta terça (28), às 8h, a programação de aniversário contou com uma corrida de revezamento 10 x 1000 metros, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS). A competição desportiva mobilizou oficiais e praças de cinco organizações militares das guarnições de Belém, visando incentivar a preparação física, componente indispensável do treinamento do combatente.

Na quinta (30), às 9h, ocorre, a cerimônia de aniversário do CMN, com tradicional formatura militar, no 2º BIS. Na ocasião, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, será homenageada com o Diploma de Colaborador Emérito do Exército.