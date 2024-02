Com o açaí mais caro, paraenses encontram na bacaba alternativa para consumo no dia a dia

Devido ao período de entressafra, o preço do litro do açaí disparou em Belém e chegou a custar R$50. Com isso, consumidores optaram pela compra da Bacaba. O alimento que também é um fruto muito popular na Amazônia, está sendo bastante procurado nos estabelecimentos da capital.

Édson Calandrine, proprietário de um ponto de venda de açaí e bacaba, localizado no bairro da Pedreira, conta que devido a alta no preço do roxinho, a demanda de clientes em busca da bacaba aumentou consideravelmente. "A bacaba estava custando normalmente R$16, mas como teve o aumento do açaí, ela também aumentou e agora está custando R20$. Mesmo assim ainda está mais em conta que o açaí. Hoje é um dia que praticamente já vendi tudo", relata.

Édson Calandrine é proprietário de um estabelecimento no bairro da Pedreira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

De acordo com Édson, o preço da bacaba em Belém também está elevado. "Antes uma basqueta do fruto estava custando R$ 140, hoje em dia está custando R$ 200 a R$ 250. O açaí nessa época não tem muita massa, ele não produz muito, já a bacaba não, ela tem mais massa o que rende mais", explica.

Clientes na espera pela bacaba (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para os consumidores, o fruto é uma ótima opção para substituir o açaí e assim ter sempre um acompanhamento na mesa. Segundo a cozinheira Vânia Araújo, além da bacaba ser uma opção mais em conta, é também muito saborosa. "Eu não costumo comprar, já tem muito tempo que eu não tomava, mas em relação a preço, a gente optou pela bacaba mesmo porque também é muito boa e bem gostosa", conta.

Vânia Araújo - Cozinheira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Já para o aposentado José Maria, a bacaba é a preferida não só pelo preço mas também por um problema de saúde. "É mais favorável para mim, além de estar mais barata agride menos meu organismo, pois tenho um problema no intestino, aí dou preferência pela bacaba", diz.

José Maria - Aposentado (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Conheça os benefícios da bacaba

Apesar de muito conhecida, pouco se sabe sobre os benefícios da bacaba e sua importância para a saúde. Em Belém, a nutricionista Ana Vitória Almeida explica que a bacaba, é um fruto rico em ácidos graxos e alta concentração de compostos caratenoides e flavonóides, que agem como antioxidantes capazes de reduzir a ação dos radicais livres que aceleram o desgaste celular. "A bacaba também presenta benefícios para a pele e para o sistema respiratório. Ela pode ser usada na melhora de infecções, melhora do funcionamento intestinal e também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. O fruto também rico também em vitaminas do complexo B e vitamina C (o que auxilia a produção de colágeno, ajudando na melhor manutenção da pele e na redução de danos da exposição ao sol)", diz.

Bacaba batida na hora (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ainda segundo a nutricionista, a bacaba tem um bom perfil de gordura e é tão poderosa quanto o açaí. "Ela é rica em ácido graxo oleico (omega 9) que é precursor de ácido araquidônico. Tem comprovada ação protetora cardiovascular, auxilia no aumento de receptores hepáticos para a lipoproteína de baixa densidade (LDL), reduzindo a produção e circulação no sangue. Em questões nutricionais a bacaba é tão rica quanto ao açaí, rica em minerais (ferro, potássio, cálcio, magnésio e fósforo), gorduras, proteínas e carboidratos", finaliza a profissional.