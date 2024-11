Cohab-Pará é premiada, pela 4ª vez consecutiva, com selos de Mérito Habitacional

A Companhia de Habitação do Pará (Cohab-Pará) ganhou, pelo quarto ano consecutivo, dois Selos de Mérito ABC, uma das premiações mais importante do setor de habitação do Brasil. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (06/11).

Foram contemplados os seguintes projetos: Trabalho Técnico Social realizado no conjunto habitacional Riacho Doce e o Reurb/Jaderlândia, que tem garantido a emissão de títulos de propriedade para uma das maiores áreas de ocupação do município de Castanhal, localizado a cerca de 70 quilômetros de Belém (ver box).

A premiação é da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e a honraria será entregue durante a 71ª edição do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), que ocorrerá em dezembro deste ano.

O selo do Mérito ABC/FNSHDU é uma premiação que tem o objetivo de reconhecer e divulgar projetos habitacionais desenvolvidos pelos associados da ABC, voltados à Habitação de Interesse Social e ao enfrentamento de problemas históricos de irregularidades e risco habitacionais.

VEJA MAIS

O trabalho Técnico Social realizado na comunidade Riacho Doce, em Belém, contemplou desde as intervenções na implantação de infraestrutura urbana, estruturação de sistema viário, construção e melhorias habitacionais e a regularização fundiária. Todas as intervenções foram acompanhadas pelo Trabalho Técnico Social da Companhia, para promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, mediante organização da população, educação sanitária e ambiental, gestão comunitária e execução de ações que facilitassem o acesso dos beneficiários ao trabalho e à melhoria da renda familiar.

O Conjunto Habitacional Riacho Doce foi entregue em 2022, com as 448 unidades habitacionais previstas no projeto. "No dia em que assinamos a ordem de serviço, nós dissemos que a obra ficaria pronta até dezembro de 2022. Estamos entregando em julho de 2022, com 6 meses de antecipação. Portanto, demonstrando que o que antes, no passado, era obra parada, agora, a gente antecipa prazo e entrega antes para melhorar a vida da nossa gente", destacou Helder Barbalho, durante a entrega da última etapa da obra.

Iniciadas em 2006, as obras nos Conjuntos Riacho Doce I, II e III se arrastaram durante anos, até serem retomadas pela atual gestão do Governo do Estado. A construção das unidades faz parte do projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que está mudando a realidade de bairros como o Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. O empreendimento garante, além de saneamento básico e mobilidade urbana, moradia digna para famílias que precisaram ser remanejadas por conta das intervenções no canal ou estavam inscritas em programas de assistência habitacional do governo.

O diretor-presidente da Cohab-Pará, Luis André Guedes destaca que novamente receber o Selo da ABC é o sinal que o Pará está no caminho certo no trabalho do setor de habitação de interesse social. "Este é o quarto ano consecutivo que recebemos selos pelo trabalho desenvolvido no setor habitação. No ano passado a premiação ocorreu pelo programa do Sua Casa e também pelo trabalho de regularização fundiária. Este ano estaremos recebendo mais dois Selos por importantes estratégias para garantir habitação digna e segura para quem mais precisa", destacou, Guedes.

Para quem vive no conjunto habitacional Riacho Doce há um divisor de água em viver na área, antes e depois da construção do conjunto habitacional e implantação de ações sociais para as famílias. Gilber Barros, conta que mora na área do Riacho Doce desde antes da construção do residencial, e conta que passaram por momentos muito difíceis sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento, "mas com o projeto, a Cohab passou por lá, e hoje a realidade é outra, porque agora estou morando em um residencial totalmente estruturado, com minha esposa e minha filha, que pode descer para brincar nas áreas de lazer, onde era só lama e, estou muito feliz pela estrutura, estou maravilhado porque temos tudo que precisamos para viver bem", disse o morador.

REURB/ Jaderlândia

O projeto contempla com regularização fundiária mais de 3 mil famílias do município de Castanhal que tem renda familiar bruta de até 5 salários mínimos e que não possui outro imóvel; e que mora na área do Projeto há no mínimo 5 anos em uma área mínima de 44m².