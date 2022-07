Cohab Pará oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas com imóveis

A Companhia de Habitação do Pará (Cohab), possui uma carteira imobiliária com cerca de 50 mil imóveis localizados na Região Metropolitana de Belém e no interior do Pará e estima que mais de 5 mil precisam ser regularizados. Para incentivar a regularização das famílias que estão com prestações em atraso, a Companhia está oferecendo condições especiais, como possiblidade de parcelamento em até 48 vezes e descontos que podem chegar a 100% sobre juros e multas.

Veja as condições oferecidas

Até 100% de desconto nos juros e multas para quem optar pelo pagamento em parcela única dos valores em atraso.

Caso a opção seja pelo parcelamento, o abatimento pode chegar a 90%, se os interessados optarem por dividir em até 12 vezes.

Para parcelamentos de 13 a 24 meses, o desconto é de 80%.

Já o pagamento parcelado de 25 até 36 vezes, recebe o desconto de 70%.

Quem optar por parcelar de 37 até 48 vezes recebe o desconto de 60%.

“Na prática, imóveis que estão com prestações atrasadas há meses ou anos podem ser regularizadas com descontos. O abatimento no valor da dívida será determinado pela forma de pagamento escolhida pelo proprietário, podendo ser inclusive parcelada”, observou o presidente da Cohab, Orlando Reis.

VEJA MAIS

Como se regularizar?

Os atendimentos para casos de inadimplência são feitos na sede da Companhia, localizada na Passagem Gama Malcher, nº 361, no bairro Souza, em Belém. Proprietários ou herdeiros devem procurar o órgão com documento de identificação oficial com foto e CPF, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h30 às 15h.

A regularização da dívida imobiliária é necessária, principalmente para que o imóvel seja registrado em nome do proprietário, e desta forma garanta todos os direitos legais e benefícios da titularidade da casa. Além disso, a Cohab observa que a regularização fundiária agrega valor ao preço da residência e também permite que a propriedade seja utilizada como garantia para acesso a linhas de créditos bancários.