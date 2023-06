Sua Casa: Estado beneficia mais 1,8 mil famílias com cheques que somam R$ 14 milhões em investimento

A maior entrega de benefícios habitacionais da história do Pará foi realizada nesta terça-feira (06/06), em Belém. De uma única vez, o governo estadual entregou 1.838 cheques do programa Sua Casa, sendo 893 de primeira etapa e 945 de segunda etapa. A iniciativa, gerenciada pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) transforma, de forma positiva, a vida de famílias em situação de vulnerabilidade social ao garantir apoio para construção, reconstrução e ampliação de moradias.

De acordo com a Cohab, o investimento total na ação foi superior a R$ 14 milhões. Ao entregar os cheques, o governador Helder Barbalho destacou o quanto a melhoria dos índices habitacionais, em todas as regiões, é uma prioridade da gestão estadual.

“Essa é a maior entrega desde o início do programa. São mais de 1,8 mil famílias contempladas. O investimento chega para ajudar as pessoas a terem uma casa melhor e estimular o mercado da construção civil, fomentando a economia com a geração de emprego e renda”, avaliou Helder Barbalho.

O programa Sua Casa já beneficiou mais de 187 mil pessoas de todo o Pará. No total, até o dia 25 de maio de 2023, a política pública habitacional ajudou a construir, reconstruir e ampliar mais de 37 mil residências. Criado em 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em 133 municípios paraenses, em todas as 12 regiões de integração. Para garantir as execuções das ações para melhorar os índices habitacionais paraense, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões.

“Isso representa inclusão. Essa é a maior entrega realizada pela gestão estadual. Dessa forma garantimos investimento para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida para construir e reconstruir. O benefício é gratuito para todos”, orientou Luís André Guedes.

O Sua Casa tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. O valor concedido pelo programa é de até R$ 21 mil. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que a iniciativa foi lançada em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Dona Ana Cristina Barbosa da Silva foi uma das contempladas na ação de hoje. A moradora de Belém contou que foi uma surpresa aguardada há muito tempo, mas que chegou em boa hora. “Eu estou emocionada até agora. Estou ainda sem acreditar. Pensei que eu não ia receber, mas estou muito feliz. Acho esse tipo de entrega muito importante, não só para mim, mas para todos”, festejou.

Microcrédito beneficia 120 famílias com investimento de R$ 360 mil

Cento e vinte famílias fora beneficiadas também com o microcrédito concedido pelo programa CredCidadão. As cartas de crédito foram entregues pelo governador aos microempresários. “O microcrédito dá oportunidade aos pequenos empreendedores a partir do acesso ao recurso para abrir o negócio, reforçar a produção e garantir a própria renda”, pontuou Helder.

O investimento da ação foi superior a R$ 360 mil e, segundo o presidente do CredCidadão, esta foi a maior entrega realizada na cidade de Belém, neste ano. "Com isso, as pessoas recebem uma oportunidade de criar ou aumentar o próprio negócio. Conforme orientado pelo governador estamos levando os serviços para famílias que antes não tinham acesso à rede bancária”, ressaltou Braselino Assunção.