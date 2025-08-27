CMN realiza exercício de simulação de combate para a COP 30 em municípios do Pará

Para realizar um treinamento em condições mais próximas possíveis da realidade do combate, o Comando Militar do Norte (CMN) realiza um exercício de Simulação Viva em municípios do Pará. A atividade emprega a 23ª Brigada de Infantaria de Selva no âmbito do Programa de Adestramento Avançado e da certificação como Força de Prontidão pelo Comando de Operações Terrestres. A ação acontece em Marabá (PA), Novo Repartimento (PA), Tucuruí (PA), Breu Branco (Vila Moru – PA) e encerra na próxima sexta-feira (29).

No treinamento, a tropa será empregada no terreno real, aplicando a doutrina militar vigente dentro de um quadro tático pré-estabelecido, diante de uma Força Oponente. Para isso, empregam-se meios simulados que sejam capazes de reproduzir os efeitos letais e destrutivos do combate.

O exercício ajuda a fortalecer as técnicas, táticas e procedimentos utilizados em combate, contemplando o uso de tecnologias militares aplicáveis tanto nas operações de guerra quanto nas ações de cooperação e coordenação com agências, como as previstas para ocorrerem durante a COP30. A simulação é um passo essencial nas atividades de adestramento da 3ª Brigada de Infantaria de Selva, reforçando as capacidades operacional e logística e a prontidão para contribuir com a Defesa e Proteção da Amazônia Oriental.