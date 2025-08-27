Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

CMN realiza exercício de simulação de combate para a COP 30 em municípios do Pará

No treinamento, a tropa será empregada no terreno real, aplicando a doutrina militar em meios simulados

O Liberal
fonte

A Simulação Viva proporciona um treinamento em condições mais próximas possíveis da realidade do combate. (Foto: Divulgação / CMN)

Para realizar um treinamento em condições mais próximas possíveis da realidade do combate, o Comando Militar do Norte (CMN) realiza um exercício de Simulação Viva em municípios do Pará. A atividade emprega a 23ª Brigada de Infantaria de Selva no âmbito do Programa de Adestramento Avançado e da certificação como Força de Prontidão pelo Comando de Operações Terrestres. A ação acontece em Marabá (PA), Novo Repartimento (PA), Tucuruí (PA), Breu Branco (Vila Moru – PA) e encerra na próxima sexta-feira (29).

VEJA MAIS

image Desfile militar e homenagens à COP 30 marcam os 12 anos do Comando Militar do Norte, em Belém
Durante a cerimônia, foram concedidos Diplomas de “Amigo do CMN” a personalidades e instituições que se destacaram por serviços prestados ao Comando Militar de Área

[[(standard.Article) CMN faz reunião extraordinária e aprova resolução que aperfeiçoa regulamento do Proagro]]

No treinamento, a tropa será empregada no terreno real, aplicando a doutrina militar vigente dentro de um quadro tático pré-estabelecido, diante de uma Força Oponente. Para isso, empregam-se meios simulados que sejam capazes de reproduzir os efeitos letais e destrutivos do combate.

O exercício ajuda a fortalecer as técnicas, táticas e procedimentos utilizados em combate, contemplando o uso de tecnologias militares aplicáveis tanto nas operações de guerra quanto nas ações de cooperação e coordenação com agências, como as previstas para ocorrerem durante a COP30. A simulação é um passo essencial nas atividades de adestramento da 3ª Brigada de Infantaria de Selva, reforçando as capacidades operacional e logística e a prontidão para contribuir com a Defesa e Proteção da Amazônia Oriental.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

Comando Militar do Norte

simulação viva

exército brasileiro
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Fiscalização apreende 12 toneladas de suínos e mais 85 mil kg de soja no Pará

A carga de suínos vivos havia sido comprada por pessoa física cuja empresa está com inscrição estadual suspensa. Já a soja, que seria para exportação, na verdade tinha como destino o mercado interno

27.08.25 17h13

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMN realiza exercício de simulação de combate para a COP 30 em municípios do Pará

No treinamento, a tropa será empregada no terreno real, aplicando a doutrina militar em meios simulados

27.08.25 16h18

SAÚDE

TJPA ordena troca de geladeiras por câmaras refrigeradas em unidades de saúde de Ananindeua

A medida reformou o entendimento anterior da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência feito em Ação Civil Pública

26.08.25 12h18

ALERTA

No Pará, mais de 600 mil motoristas estão com a CNH vencida; saiba como renovar o documento

A irregularidade aumenta o risco de acidentes e expõe os condutores a multas, retenção do veículo e outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileir

25.08.25 10h57

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

LUTO

Manuel Ayres, médico e professor emérito da UFPA, morre aos 100 anos

Manuel Ayres morreu em Belém, deixando um legado que atravessa gerações na ciência, na saúde e no serviço público

24.08.25 13h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda