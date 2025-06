Desfile militar e homenagens à COP 30 marcam os 12 anos do Comando Militar do Norte, em Belém

Militares do Exército Brasileiro e representantes da sociedade civil participaram, na noite desta terça-feira (17), da cerimônia que celebrou os 12 anos de criação do Comando Militar do Norte (CMN). O evento foi realizado no pátio de formaturas do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém, e contou com desfile da tropa e homenagens alusivas à COP 30.

Criado em 26 de junho de 2013, o Comando Militar do Norte, que leva o nome histórico de Capitão-Mor Pedro Teixeira, é considerado uma conquista estratégica do Exército Brasileiro, com a missão de proteger e defender a Amazônia Oriental. A estrutura tem sede no Quartel General de Belém, em frente à Praça da Bandeira, e abrange uma área correspondente a 20% do território nacional, incluindo os estados do Amapá, Maranhão, Pará e o norte do Tocantins.

Atualmente, cerca de 10 mil militares, entre homens e mulheres, integram o CMN, atuando na defesa da floresta e das populações amazônicas.

Durante a cerimônia, foram concedidos Diplomas de “Amigo do CMN” a personalidades e instituições que se destacaram por serviços prestados ao Comando Militar de Área. Também foram premiados os vencedores do I Concurso Literário do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), que teve como tema “O Exército Brasileiro e a proteção do meio ambiente na Amazônia Oriental”.

Ainda no contexto das ações voltadas à COP 30, prevista para ocorrer em Belém, quatro organizações militares do CMN receberam o “Selo Imbaúba”. A honraria é concedida pelo Departamento de Engenharia de Construção às unidades que cumprem as recomendações ambientais do diagnóstico da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente.

Em discurso, o comandante militar do Norte, general de Exército Vendramin, destacou a importância da Conferência do Clima para a capital paraense e para o Brasil. “Temos o desafio de realizar a conferência climática mais relevante no concerto das noções que é a COP 30, a ser realizada em Belém. A COP 30 é um desafio para todos e marcará um ponto de inflexão para Belém e para o Pará, não apenas pelos altos valores investidos e as melhorias estruturais, muito delas já aparentes, mas sim, pelo potencial de mudar a mentalidade vitoriosa desta sociedade, suscitando a importância da defesa e a proteção da nossa Amazônia. Indubitavelmente, uma das maiores riquezas do Brasil e o respeito aos povos originários”, afirmou.