clay chagas e ilma pastana são nomeados reitor e vice da uepa para mandato 2025-2029

O governador Helder Barbalho realizou, na tarde de segunda-feira (14), o ato de nomeação dos gestores da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Clay Chagas e Ilma Pastana, reitor e vice-reitora respectivamente. Eles representaram a chapa mais votada na consulta pública realizada junto à comunidade acadêmica no dia 2 de abril.

O governador destacou a importância de superar disputas eleitorais e promover a união dentro da universidade, reforçando a necessidade de construir pontes entre docentes, estudantes e diferentes grupos institucionais, defendendo o diálogo e a democracia como caminhos para o fortalecimento da Uepa.

"A universidade deve se fortalecer com a unificação e com a união entre os polos que possam pensar diferente e isto é saudável para a democracia. E faço questão de dizer isso porque, como governador do Estado, eu sempre busquei consumir e ampliar os técnicos políticos", disse. Ele também elogiou a colaboração entre o Estado e Uepa nos últimos anos, especialmente durante a pandemia de covid-19, ressaltando o papel decisivo da instituição.

"Certamente, se não tivesse sido o suporte e o apoio que a Uepa nos deu, o Pará não teria sido uma referência no combate à covid-19. Portanto, que nós possamos a partir deste bom exemplo, um exemplo de dificuldade, talvez um dos exemplos mais desafiadores de nosso período, que foi o período da covid, foi quando nós trabalhamos juntos e unidos. E que esse espírito possa pautar os próximos quatro anos de trabalho de Clay e Ilma", afirmou.

O ato de assinatura da nomeação reuniu dezenas de servidores da Uepa no Salão de Atos do Palácio do Governo, em Belém (Foto: Marco Santos/Agência Pará)

Helder Barbalho disse, ainda, que deseja a continuidade desse trabalho: "Desejo que seja continuado esse trabalho exitoso, para a ampliação dos polos, para a ampliação dos campi, para a ampliação dos cursos, para novos vestibulares, para novos concursos públicos, para valorização docente, para que nós possamos cada vez mais investir na estruturação para uma Uepa forte".

Reitor reconduzido ao cargo, Clay Chagas avaliou que "a gestão tem um apoio muito grande do Governo do Estado e isso, para a gente, é muito importante. Avançamos muito em políticas afirmativas, infraestrutura nos campi e a comunidade mostrou o resultado. A gente espera, nesse momento, poder retribuir todo esse apoio que está sendo dado pela comunidade acadêmica, mas também pelo Governo do Estado, e poder levar mais quatro anos de amplo desenvolvimento para a universidade e, consequentemente, o estado do Pará".

A universidade nomeou quase 600 servidores novos, diz reitor

Clay também destacou que a maioria dos investimentos se concentrou no quadro de pessoal. "A universidade nomeou quase 600 servidores novos, entre professores e técnicos. Era uma universidade que, no passado, uma grande parte eram temporários, não que eles não sejam importantes, eles são importantes, mas é muito mais importante para a universidade ter servidores efetivos", afirmou.

Em relação à infraestrutura, houve avanços com a construção de laboratórios, auditórios e outras obras, além da entrega de novos equipamentos. Para a vice-reitora Ilma Pastana Ferreira, "essa recondução é um reconhecimento dos nossos quatro anos de gestão. Aqui também, diretamente envolvido o Governo do Estado, que pela primeira vez em quatro anos dobra o orçamento da universidade, então isso é um investimento e um reconhecimento do nosso trabalho".

Para os próximos anos, a perspectiva é de mais dedicação e melhorias para a instituição. "Eu tenho um trabalho com a comunidade técnica e com os estudantes que merecidamente nos deu essa vitória, então meu compromisso é com essa missão e com o nosso plano de trabalho que a partir de agora será o nosso plano de gestão", disse.

A chapa 1, Uepa de todas as vozes, formada pelos professores e atuais dirigentes, obteve 52,22% dos votos na consulta pública que compôs a Lista Tríplice para os cargos de reitor e vice-reitora da Uepa, no quadriênio 2025/2029. Dos eleitores aptos, 8.849 participaram do processo em uma das 190 seções distribuídas entre Belém e mais de 50 municípios do Pará, onde a universidade possui campi ou oferta cursos por meio de programas especiais, ou de pós-graduação.

O resultado foi homologado pelo Conselho Universitário (Consun) na última sexta-feira, 11 de abril. O ato de assinatura da nomeação reuniu dezenas de servidores da Uepa no Salão de Atos do Palácio do Governo, em Belém (Com informações da Ascom da Uepa).