Ilma Pastana recebe homenagem por décadas de dedicação à educação e saúde

A professora e enfermeira Ilma Pastana Ferreira será uma das homenageadas no II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação na Saúde, que acontece em Belém entre os dias 22 e 24 de agosto. O reconhecimento destaca sua trajetória de mais de 30 anos dedicados à enfermagem e à gestão acadêmica, servindo de inspiração para novas gerações, especialmente mulheres paraenses.

Nascida e criada no bairro do Guamá, Ilma se formou em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) em 1989. Com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), atuou como enfermeira no Hospital Universitário João de Barros Barreto, além de lecionar na Uepa. Sua experiência inclui ensino, gestão e pesquisa, com foco em enfermagem cirúrgica, processamento de materiais médico-hospitalares e administração de serviços de saúde.

Professora e enfermeira será homenageada no Congresso Amazônico de Medicina e Inovação na Saúde (Foto: Divulgação)

Primeira mulher negra a ocupar a vice-reitoria da Uepa

Além da docência, Ilma Pastana também se destacou na gestão acadêmica. Entre 2008 e 2016, dirigiu o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Em 2021, fez história ao se tornar a primeira mulher negra a assumir a vice-reitoria da Uepa, abrindo caminhos para que mais mulheres negras ocupem posições de liderança. Durante sua gestão, trabalhou para ampliar o acesso à universidade, sendo uma das responsáveis pela implementação da política de cotas para indígenas e quilombolas na instituição.

Durante a pandemia de COVID-19, Ilma liderou iniciativas para tornar a Uepa uma referência no atendimento à população, organizando campanhas de vacinação e assistência à saúde de forma integrada e humanizada.

Com um forte compromisso com a educação pública de qualidade e a inclusão social, Ilma Pastana concorre, ao lado do reitor Clay Chagas, à reeleição para a gestão da Uepa no período de 2025-2029.