Círio de Santarém: Fiéis renovam a fé na caminhada com Nossa Senhora da Conceição

Em uma Berlinda toda ornamentada, a Imagem de Nossa Senhora da Conceição foi conduzida por cerca de 200 mil devotos nas ruas do município de Santarém, no oeste do Pará, no 106º Círio em homenagem à santa padroeira. A Grande Romaria de fé por parte dos fiéis começou às 7h, na praça de São Sebastião. Em seguida, esses romeiros caminharam pelas avenidas São Sebastião, Cuiabá e Tapajós até o elevado da Praça da Matriz, em frente à Catedral Metropolitana de Santarém.

A chegada da imagem no elevado da Praça da Matriz se deu por volta das 10h. Os cerca de 200 mil fiéis oraram e entoaram cânticos em louvor a Nossa Senhora da Conceição a partir do tema do Círio 2024: "Maria Imaculada, Mensageira e Rainha da Paz”.

Por todo o trajeto da procissão, pessoas se emocionaram e foram feitas diversas homenagens à padroeira, como na sede do Sindicato dos Estivadores, onde foi realizado um show pirotécnico com fogos de artifício. Crianças foram vestidas de anjo e com as roupas da santa para saudar Nossa Senhora da Conceição.

A realização do Círio em Santarém foi presidida pelo arcebispo da região, dom Irineu Roman. Dom Irineu chegou, inclusive, a acompanhar a procissão em louvor a Nossa Senhora da Conceição.