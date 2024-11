Círio de Icoaraci: milhares de fiéis louvam Nossa Senhora das Graças no Distrito neste domingo (24)

Com milhares de devotos, o Círio de Icoaraci, em homenagem à Nossa Senhora das Graças, tomou as ruas do distrito na manhã deste domingo (24. Antes da saída da procissão dos fiéis, foi celebrada uma missa em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla do Distrito. Com a previsão de cerca de 180 mil pessoas nas ruas e na frente de suas casas ao longo do trajeto, a procissão seguiu pelas vias de Icoaraci em direção ao Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, marcando uma tradição de 72ª anos.

Imagem de Nossa Senhora das Graças é conduzida pelos devotos nas ruas do Distrito de Icoaraci (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Durante todo o trajeto, as ruas se transformaram em um corredor de homenagens com devotos agradecendo e louvando a padroeira. Com pouco mais de três horas, a chegada do Círio, por volta das 11h30, foi marcada pela celebração de uma missa, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Com o tema "Maria, cheia de graça, mestra da oração", a festividade segue até o dia 3 de dezembro.

Para Sandra Corrêa, coordenadora geral do evento há quatro anos, participar do Círio "é um momento de felicidade, uma grande bênção". Isso porque sempre há algo diferente que soma para a vida dos devotos, em especial para a própria Sandra, de uma família católica que tem como tradição participar da Festividade de Nossa Senhora das Graças em Icoaraci de Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Belém.

"Estar com Nossa Senhora é sempre uma grande emoção. Ela nos leva a Deus, ela foi a Mãe do Verbo Encarnado, então, isso já é tudo para a gente. Isso é tudo para a gente. Esperamos 180 mil pessoas no Círio. Aqui em Icoaraci, muitas pessoas acompanham a passagem na porta de suas casas. Elas decoram. É uma tradição [a procissão]. É um Círio de muita paz e muita união", ressalta Sandra.

Tradição

O padre Maurício Henrique, pároco da Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, lembra que "o Círio é uma tradição de 72 anos, um evento em que Icoaraci manifesta a sua fé em todo quarto domingo de novembro pelas ruas de nosso Distrito". Ele destaca que este ano tem a novidade do formato da Corda, um dos símbolos do Círio de Icoaraci.

"Este ano nós optamos pela Corda com estações, de modo a organizar melhor a nossa procissão. E como nós já estamos percebendo este ano, muitos fiéis promesseiros estão na Corda. Então, nossa Corda está bem preenchida pelos promesseiros, e isso é também para nós uma novidade, a presença de fiéis preenchendo toda a Corda. E neste Círio que possamos redescobrir a beleza da oração com essa experiência com Deus", salienta o religioso.

Ainda de acordo com o padre, esse é um momento bastante simbólico e marcante para os moradores do distrito. "É uma possibilidade de alimentar a fé, a esperança, uma possibilidade de vivermos como irmãos, como povo eleito de Deus, apresentando nossas súplicas, preces e clamores ao Senhor, de modo que ele nos conceda abundantes graças pela intercessão de Maria Santíssima", pontua o padre Maurício.

Agradecimento

Para a pedagoga Renata da Rocha, o Círio já faz parte da vida dela e faz questão de acompanhar a procissão todos os anos. Desde às 6h deste domingo ela já esperava para ver a passagem da imagem de Nossa Senhora. “A devoção passa de família. Minha família é toda de Icoaraci. A gente fica muito ansioso pelo Círio. E realmente vive esse momento, desde as peregrinações nas casas. Temos essa tradição que vem da minha avó.

“O Círio renova nossa fé. Sem fé não somos nada. E Nossa Senhora é aquela que nos abençoa. A gente vive para renovar tudo que ela tem a proporcionar em nossas vidas e em nossos corações. Viver tudo isso mais um ano é um amor. Amor por morar aqui, em Icoaraci. Que Nossa Senhora das Graças nos cubra de graças. Vim agradecer. Minha filha passou no vestibular em Medicina Veterinária. Só gratidão por tudo”, completa a pedagoga.

Como forma de solidariedade, no trajeto da procissão, a recepcionista Tamires Ximendes distribuiu água para os devotos em frente à casa da família dela. “Primeiro começou comigo e com o meu marido. Depois, a família se juntou e estamos nessa luta em devoção à Virgem Maria. Estamos também para agradecer pela nossa vida e pela vida da nossa matriarca, que está hospitalizada. Estamos pedindo pela saúde dela e do meu tio também. E acompanho o Círio há muitos anos”, afirma.