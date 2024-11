Círio de Ponta de Pedras: Devotos saúdam Nossa Senhora da Conceição neste domingo (24)

Em uma grande demonstração de gratidão por graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, cerca de 14 mil pessoas forram às ruas neste domingo (24) para celebrar o Círio 2024 do município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará. A romaria saiu logo cedo da primeira igreja da cidade, após a celebração da Santa Missa, às 7h, a cargo do padre Zacarias Lima Machado.

A caminhada dos fiéis contou com a presença do cura da Catedral de Ponta de Pedras, padre Edileno Ribeiro Félix. As cerca de 14 mil pessoas no Círio oraram muito durante o percurso da procissão, cuja chegada ocorreu por volta das 11h na Catedral de Ponta de Pedras.

Na chegada, o bispo dicesano, dom Teodoro Mendes Tavares, presidiu a Missa de Encerramento. O tema da festividade este ano foi "Maria, a Virgem orante". "Digo ao povo pontapedrense que este é um momento especial de encontro com Deus e renovação da fé", enfatiza o cura do município, padre Edileno Félix.