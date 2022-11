Círio de Nossa Senhora de Nazaré retorna às ruas de Marituba

Marituba celebra na manhã deste domingo (13) a 80° edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no dia 13 de novembro, com tema “Maria, modelo de unidade e de evangelização”. A festividade começou no dia 11 e vai até 20 de novembro.

A procissão saiu às 7h30 da Comunidade Nossa Senhora das Graças, na Rua do Fio, após celebração eucarística presidida pelo Pároco, Padre Jeilson Soares da Silva. Com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), os fiéis seguem pela Avenida João Paulo II, Rua Célio Mota e Rua Souza Araújo, até o Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Bairro Novo.