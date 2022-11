Fiéis de Marituba celebram Nossa Senhora de Nazaré em Círio neste domingo

Em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, fiéis do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, saem às ruas no próximo domingo (13). É a 80ª edição da romaria no município. A programação começa às 7h30, com uma celebração eucarística presidida pelo pároco da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Padre Jeilson Soares da Silva, na Comunidade Nossa Senhora das Graças, na rua do Fio. Após a celebração, a procissão sairá da mesma comunidade.

Durante a procissão, o percurso da peregrinação seguirá pela avenida João Paulo II, rua Célio Mota e rua Souza Araújo. O final do trajeto será com a chegada dos fiéis até a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada na avenida João Paulo II, bairro Dom Aristides. A procissão faz parte da festividade da santa, que inicia nesta sexta-feira (11) e segue até o dia 20 de novembro. Neste ano a festividade traz como tema “Maria, modelo de unidade e de evangelização”.

A abertura oficial será nesta sexta, às 19h30, com missa presidida pelo Padre Ederaldo da Mata, Vigário Episcopal da Região Menino Deus. Na ocasião, haverá a apresentação do manto deste ano.

Já no sábado (12), será celebrada a missa da trasladação com a bênção das velas, às 19h, pelo Padre Adenilson, da Prelazia do Marajó. Após a celebração, sairá a procissão da Trasladação para a Comunidade Nossa Senhora das Graças.

No dia 18 de novembro, a Santa Missa será com Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, às 19h. E, no dia 20 de novembro, será realizado o Círio das Crianças, com Santa Missa às 7h30, presidida pelo Pároco, Padre Jeilson Soares da Silva, na Comunidade São José Operário. À noite, haverá missa de encerramento, também conduzida pelo Pároco. A festividade seguirá, ainda, com terço sempre às 19h e missa às 19h30, presididas por padres convidados e atrações culturais.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias