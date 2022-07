Cidade Modelo se despede da festividade junina com o Forró do Agricultor; confira!

A Cidade Modelo se despede dos eventos alusivos à quadra junina no dia 09 de julho (sábado), com a realização do Forró do Agricultor. A tradicional festa, organizada pela Afepruc (Associação Feira do Produtor Rural de Castanhal), chega a sua 33ª edição.

O Forró começa a partir das 22:00, no espaço da Feira Coberta dos Agricultores.

Diferente de outros forrós de rua de Castanhal, que tiveram que se adaptar às proibições e serem realizados em espaços fechados, o Forró do Agricultor sempre teve essa característica de acontecer dentro da Feira, de onde são retiradas todas as bancadas dos feirantes transformando o espaço num grande salão para dança.

A última edição do forró foi realizada em 2019, e por conta da pandemia ficou suspenso nos últimos dois anos. Por isso é grande a expectativa pelo seu retorno.

O Forró do Agricultor terá como atração musical o Luxuoso Imperial, que promete o melhor do forró, xote e arrasta-pé até às 4 horas da manhã.

Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 15,00, antecipado. Podem ser comprados na Banca do Zé Maria, Escritório do Tubarão da Sorte e Escritório da Maria Fumaça.

RELIGIOSO

13ª Marcha para Jesus, dia 09 de julho, às 16:00. Concentração e saída na praça da Bíblia, no Cristo em Castanhal. Realização: Associação Cultural Cristã de Castanhal. A Marcha para Jesus completa 13 anos em 2022, com a expectativa de ser uma edição histórica do maior evento cristão a céu aberto do mundo; com realização em várias cidades do país, e do Mundo. Além do trio, bandas e cantores em Castanhal haverá a participação de um coral e sorteio de prêmios para quem adquirir a camisa oficial da Marcha.

A Marcha para Jesus é um evento pacífico, que reúne igrejas cristãs do mundo e é aberto à participação de todos. Em Castanhal, a Associação Cultural Cristã está coordenando o evento este ano. A entidade tem uma liderança formada por várias igrejas, por esta razão está sendo chamada de “Marcha de Todas as Igrejas”.



PALESTRAS

Lennon Santos é palestrante e empresário, conhecido como engenheiro das emoções (Divulgação/ Equipe Mente Brilhante)

“Desperte o Seu Poder Interior”, masterclass com Lennon Santos, dia 14 de julho, às 19:57, no auditório da Catedral. Palestra indicada para pessoas com crenças limitantes, feridas emocionais, que querem blindar suas emoções ou serem resilientes. Na palestra, os participantes aprenderão como se tornar uma pessoa acima da média, como conquistar resultados acelerados, a ter inteligência emocional e muito mais. Com certificado de participação. Inscrição sem custo.



ESPORTIVO

Seis equipes disputam o título de campeã castanhalense de futebol feminino (Divulgação/ Departamento de Futebol Feminino / LAC)

2ª e 3ª rodadas do Campeonato Castanhalense de Futebol Feminino 2022, promovido pela Liga Atlética de Castanhal. São seis equipes em busca do título: Real Esporte, Jaderlândia, 1° de Maio, Corrente, Santa Rosa e AABB. Confira as próximas partidas. Dia 09/07 (sábado): AABB X Real Esportes, às 15:30, no Campo da AABB; Santa Rosa x 1º de Maio, às 15:30, no Campo do Santa Rosa; Dia 10/07 (domingo): Jaderlândia x Corrente, às 15:30, no Estádio Santa Maria. Dia 16/07 (sábado): Real Esportes x Santa Rosa, às 15:30, no Campo do Vasquinho; Corrente x AABB, às 15:30, no Campo da Corrente. Dia 17/07 (domingo): 1º de Maio x Jaderlândia, às 9:30, no Campo do EBA.

1ª Corrida do Níver do Curió, dia 10 de julho, com saída às 6:00 da praça do Cristo, num percurso de 10 km. O evento é uma homenagem ao tradicional corredor castanhalense. Inscrição na chipcorridascastanhal.com

ARTESANATO

"Feira Artesanato Apeú", dias 8, 9 e 10 de julho, na av. Barão do Rio Branco, ao lado da Estação Gourmet do Apeú, sempre das 17:00 às 22:00. Mais de 30 expositores da vila mostrando seu talento nos mais diversos tipos de artes.

PERTINHO DE CASTANHAL

44ª Festival do Folclore de Curuçá nos dias 15, 16 e 17 de julho. “Lendas, Artes, Força e Resistência de um povo guerreiro!”. Na programação apresentação de grupos parafolclóricos, quadrilhas, cordões de pássaros, grupos de carimbó, e culinária regional; além de exposições e venda de artesanato.



Corrida de Verão em São Francisco do Pará. Dia 17 de julho, às 6:00, largada da Vila Granja Marathon. Sete quilômetros de prova, com chegada na Orla do Pau Amarelo. Inscrições R$ 45,00. Medalha Oficial para todos os concluintes da prova. Informações: (91) 98479-3987. Realização: Prefeitura de São Francisco do Pará.