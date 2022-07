Conheça o Instituto de Medicina Veterinária da UFPA de Castanhal

O Instituto de Medicina Veterinária (IMV) da UFPA foi criado em 2011, a partir de atividades de ensino e pesquisa já desenvolvidas na área de Saúde Animal no Campus Universitário de Castanhal. O curso de Medicina Veterinária iniciou sua primeira turma em 2001, a partir da estrutura da Central de Biotecnologia e Reprodução Animal (CEBRAN), existente desde 1995.

Com o tempo, laboratórios e novos espaços foram criados e foi feita a parceria com a antiga Escola Agrotécnica, atual Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus de Castanhal, que viabilizou a estruturação administrativa e acadêmica que se tornou o IMV.

Hoje, o Instituto reúne a Faculdade de Medicina Veterinária, com um moderno bloco para atividades acadêmicas das disciplinas básicas do curso e com laboratórios de apoio nas áreas de saúde e de produção animal. Também oferta mestrados e doutorados por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, do Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal na Amazônia e do Programa de Pós- Graduação em Saúde Animal na Amazônia; além de três Residências em Medicina Veterinária.

Ainda possui um Hospital Veterinário como espaço de prática e atendimento à população, com a proposta de atender aos setores de produção animal, animais de companhia e silvestres. O IMV abriga também a CEBRAN e espaços de convivência e alimentação para os estudantes.

Novas gestões

Novos dirigentes assumiram a direção do IMV, da Faculdade de Medicina Veterinária e do Hospital Veterinário. O professor Pedro Paulo Teixeira e a professora Sheyla Domingues são os novos diretor-geral e diretora-adjunta do IMV.

As professoras Talita Roos e Gabriela Rivero estão como diretora e vice-diretora da FMV. E o médico veterinário Roberto Thiesen se tornou o diretor-geral do HV. A cerimônia de posse ocorreu no dia 28 de junho, no Auditório no IMV, em Castanhal, com as presenças do reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, do vice-reitor Gilmar Pereira da Silva e do coordenador do Campus Universitário de Castanhal, Bruno Lira, além dos antigos dirigentes e da comunidade acadêmica.