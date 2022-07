Castanhal tem representantes no Campeonato Brasileiro Amador de Skate

Três skatistas de Castanhal já estão classificados para disputar o Campeonato Brasileiro Amador de Skate que acontece em novembro. Esta é a segunda vez que castanhalenses participam da competição.

Em todas as três categorias do campeonato, terá um menino de Castanhal disputando. Antony da Silva, de 11 anos, na categoria mirim; João Marcos Martins de Souza, de 16 anos, na iniciante e Samuel Araújo, 19 anos,na categoria amador.

As etapas para escolher os paraenses que irão disputar o Brasileiro já aconteceram em Belém e Marabá, mas ainda terá seletiva no dia 30 de julho em Barcarena, no mê de setembro, em Castanhal, e outubro em Parauapebas.

O esporte está crescendo no município. Já são cerca de 100 jovens que se dedicam ao skate.

Castanhal é o único município da região Norte do país a ter uma praça de esportes radicais com padrão olímpico. A praça Eduardo Silva Takaoka foi inaugurada há dois anos.

Os jovens de Castanhal têm o incentivo e apoio do Naldo Araújo, um skatista de 45 anos, também do município, e que ainda compete na categoria master. Naldo tem um projeto chamado Skate Escola de Castanhal. “Sempre foi um sonho trabalhar com crianças e jovens que querem entrar para o esporte. Eles precisam de um norte para não se perder. Eu converso com os pais, explico o que o skate é um esporte e que está dando tudo certo. Já estamos começando a ver resultado. Castanhal está sendo representado por eles”, explicou, Naldo Araújo.

Promessa

Jeferson Araújo, de 8 anos, é uma promessa do skate paraense. O pequeno é filho do Naldo Araújo e desde o ano passado começou a disputar campeonatos. O foco agora é conseguir uma vaga na categoria mirim para poder disputar o Brasileiro. “Ele ama o skate e desde bebê está nas pistas. Estamos muito confiantes de que Castanhal irá ter mais um representante na competição”, disse o pai todo orgulhoso.