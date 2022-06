Dia Mundial do Skate: modalidade cresce no Pará mesmo diante dos desafios

Nesta terça-feira (21) é comemorado o Dia Mundial do Skate, esporte que vem ganhando destaque no Pará a partir da descoberta de jovens talentos. De acordo com a Federação Paraense de Skate (FPSK), atualmente são 140 competidores cadastrados atuantes no estado, além de inúmeros praticantes amadores. A data é celebrada com o “Go Skateboarding Day Pará”, evento que será realizado, simultaneamente, em seis municípios no próximo sábado, 26 de junho. Entretanto, apesar do crescimento, o esporte ainda encontra barreiras para evoluir, conforme aponta a presidência do FPSK.

O presidente da federação, Mauro Marinho, conhecido como “abelha”, afirma que a principal necessidade de quem pratica skate, hoje, em Belém, é a falta de um local apropriado para o treinamento de Skate Park, uma das modalidades presentes nas Olimpíadas.

Ele explica que, diferente do Skate Street, que é praticado em pistas na superfície, com elementos que simulam barreiras encontradas nas ruas (como corrimões, lombadas, rampas, escadas e vãos), o Skate Park é praticado em uma pista funda e oca, com uma série de curvas sinuosas em forma de cúpula, que também podem incluir obstáculos. “Em Belém, tem muitos espaços para o Street, mas para o Park, nenhum”, diz Mauro.

Mauro Marinho, presidente da FPSK (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Mauro afirma que essa carência tem inviabilizado o desenvolvimento de talentos que possam competir na modalidade, restringindo o cenário de atuação dos skatistas paraenses.

Desde o ano passado, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) afirma que tem planos de construir uma pista que contemple todas as modalidades. O diretor-geral da Sejel, Thiago Costa, comenta que o projeto, com perspectiva de ser construído na área do Iate Clube, no bairro da Condor, em Belém, ainda precisa de verba para ser executado: “A gente está esperando a captação de recursos para iniciar a obra. Estamos tentando conseguir por meio de convênios. Não temos previsão de que comece ainda este ano”, declara.

Sobre as perspectivas de outras obras que contemplem o esporte, em Belém, Thiago Costa diz que faz parte do projeto de reforma da Avenida Rômulo Maiorana a construção de uma pista de skate moderna. Entretanto, o projeto está programado apenas para a última etapa da reforma, devendo acontecer somente no final do prazo de entrega da avenida. “Para este ano, a expectativa é reformar a pista Half Pipe, em Mosqueiro”, afirma.

Recém-inaugurada pista em Belém teria problemas estruturais

O presidente da FPSK, Mauro Marinho, também aponta que, mesmo na modalidade Street, praticantes enfrentam dificuldades com pistas com erros de construção: “É uma briga constante para dizer ao órgão que executa as obras que é necessária a participação de um skatista durante a execução. No caso da pista da Tamandaré, inaugurada recentemente, a federação tinha um skatista, que é arquiteto, orientando a construção, mas, mesmo assim, ainda saíram alguns erros”, relata.

O Parque Esportivo Cultural Iracema Oliveira, complexo esportivo na Avenida Tamandaré, na Cidade Velha, foi inaugurado no dia 19 de maio de 2022 e conta com quadra e pista de skate. A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que refutou a afirmação de Mauro, dizendo que não existem falhas na obra e que “o projeto da pista de skate foi desenvolvido a partir de conversas com a comunidade e com o presidente da Federação de Skatistas de Belém”.

Viver do skate é um sonho passado por gerações

Na família de Joélcio Silva, de 53 anos, conhecido como Joélcio Batman, morador do bairro do Guamá, em Belém, viver do skate é um sonho que já alcança gerações. Ele, que pratica o esporte há 35 anos e, profissionalmente há 22 anos, acumula histórias de campeonatos e diz que sempre incentivou os filhos no mesmo caminho. Hoje, os dois também são apaixonados pelo esporte.

Joélcio Batman (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

O filho mais velho, Pablo Jordan, ou Pablo Batman, tem 19 anos de idade, mas já anda de skate desde os quatro. “Meu pai diz que, antes de eu nascer, meu skate já estava montado”, brinca. Atualmente, o jovem é um dos três classificados para o campeonato brasileiro, Skate Street Brasileiro.

“Dessa competição, os seis primeiros conseguem vaga para o STU, que é outro campeonato e quem se classificar entre os seis primeiros neste, possivelmente pode conseguir uma vaga para a seleção brasileira de skate”, explica Pablo, que atualmente sonha em entrar na seleção.

Pablo, Joélcio e Juliana - família skatista (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

A irmã dele, Juliana Carolina, conhecida como Jujuba do Skate, tem apenas nove anos, mas já compete desde os seis. Atualmente, ela é campeã da Seletiva Norte que ocorreu em maio deste ano e também foi classificada para o brasileiro, na categoria Feminino 2. O pai se diz orgulhoso da conquista de ambos e que atualmente procura investir no futuro deles no esporte:

“De minha parte, meu sonho era viver integralmente do skate. Apesar de ter competido bastante e ainda competir, meu sonho, hoje, é que meus filhos conquistem essa vivência. Hoje, eu sou um sobrevivente do esporte e estou investindo neles”, afirma.

Dia do Skate será celebrado com ação simultânea

Skatistas de vários lugares do Pará se reunirão no próximo sábado, dia 26 de junho, às 9h, para celebrar o Dia Mundial do Skate com o “Go Skateboarding Day Pará”, momento de lazer que ocorrerá, simultaneamente, nos municípios de Belém, Castanhal, Moju, Primavera, Tucuruí e Parauapebas. A ação é idealizada pela FPSK e parceiros com o objetivo de promover o esporte nas cidades.

Confira os locais:

Belém: Pista de skate da Cidade Velha e Ladeira do Cristal.

Castanhal: Praça da Estrela e Praça Eduardo Kataoka.

Primavera: Espaço Cultural Mimi Bank’s.

Moju: Quadra Pública Poliesportiva.

Tucuruí: Pista de skate do Céu.

Parauapebas: Pista de skate do Park dos Ipês.