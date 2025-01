Chuvas intensas prejudicam tráfego em trechos da BR-230, no sudoeste do Pará

Por conta das chuvas intensas, a BR-230, também conhecida como rodovia Transamazônica, no sudoeste do Pará, está com trechos críticos, com muita lama, o que prejudica os condutores que tentam passar pela via escorregadia. As dificuldades são maiores entre as cidades de Uruará e Placas e também até Rurópolis. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver um ônibus atolado sendo puxado por um trator em meio ao lamaceiro.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que os pontos críticos da rodovia estão nos quilômetros 135, 147, 160, 208 e 221 e ressaltou que “não é toda a rodovia que está intrafegável”. Além disso, o Dnit afirmou que está executando serviços de recomposição e retirada do material saturado para dar trafegabilidade aos pontos críticos da Transamazônica.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), a previsão climática para o Sudoeste do Pará aponta que “grande parte da região deve apresentar acumulados mensais de chuva na categoria acima do normal, com totais mensais entre 300 mm e 400 mm”.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.