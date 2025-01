Igarapé transborda e destrói ponte no interior do Pará

Um igarapé transbordou por conta das fortes chuvas e destruiu uma ponte de madeira, que faz ligação com o centro urbano de Anapu, no sudoeste do Pará. Com isso, a estrada de chão, que fica no Travessão do Santana, inundou e moradores tiveram que se arriscar e atravessar o local a pé ou de motocicleta.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) informou que, segundo os dados disponíveis a partir do monitoramento pluviométrico no município, até a manhã desta quarta-feira (8), o total acumulado de chuvas no mês de janeiro é de 152 milímetros (mm).

“Segundo o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH), a estimativa é que, em janeiro, as chuvas no município de Anapu permaneçam na categoria acima do normal, com totais mensais em torno de 400 mm”, disse a Secretaria.

Com relação aos outros municípios do sudoeste do Pará, a Semas comunicou que a previsão climática é que grande parte da região “deve apresentar acumulados mensais de chuva na categoria acima do normal, com totais mensais entre 300 mm e 400 mm”.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Anapu para comentar a situação no Travessão do Santana e aguarda retorno.