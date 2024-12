Chuva em Belém provoca alagamento na Pedreira

A véspera de Natal em Belém foi marcada por uma forte chuva na tarde desta terça-feira (24), que alagou alguns pontos do bairro da Pedreira.

Mesmo sendo uma chuva rápida, que durou cerca de 15 minutos, a água foi suficiente para alagar alguns pontos da avenida Pedro Miranda.

Os trechos submersos causaram lentidão no trânsito. Vídeos divulgas nas redes sociais mostram que motoristas precisaram desacelerar para evitar qualquer tipo de incidente na avenida.

Previsão do Tempo

De acordo com uma previsão do tempo divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o céu da noite desta terça-feira (24) deve ficar parcialmente nublado, com possíveis chuvas rápidas no fim da tarde e início da noite.

