Vai chover? Veja a previsão do tempo para o Natal no Pará

A previsão para a manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em Belém, conforme indica a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH). Segundo o órgão, o tempo deverá permanecer nublado em quase todo o Pará no feriado de Natal.

No período da tarde e noite em Belém, o céu estará parcialmente nublado, com previsão de chuvas rápidas entre o fim da tarde e início da noite. Para o Nordeste do Estado, a previsão indica possibilidades de chuvas isoladas nas localidades próximas a Cametá. Para os turnos da tarde e noite, o tempo pode variar entre parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva isolada.

Já na região Sudeste, o predomínio é de tempo instável, variando entre céu encoberto a nublado, sendo esperadas chuvas significativas com intensidades que variam entre leves a moderadas e fortes.

Para o Sudoeste, o NMH prevê que as condições de tempo aparecem instável, variando entre encoberto a nublado, com previsão de chuva leve a moderada a qualquer momento do dia, nos municípios da porção sul da região. Já nas demais localidades, tempo parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva isolada entre a tarde e noite.

Previsão para o Natal

Para o dia de Natal (25), a previsão na Região Metropolitana de Belém é de tempo parcialmente nublado e baixo indicativo de chuva. Para o período da tarde tempo nublado com chuva, já a noite céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem variar, com máxima de 34°C e mínima de 24°C.

No Nordeste do Pará, a quarta-feira terá um tempo instável, variando na região entre parcialmente nublado a encoberto e previsão de chuva podendo ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora.

Ao longo da quarta-feira, no Sudeste, a manhã será com o céu encoberto a nublado com chuva isolada entre Tucuruí e Marabá, de intensidade leve a moderada, nos demais municípios tempo parcialmente nublado e baixo indicativo de chuva. Enquanto, nos períodos da tarde e noite, céu nublado, com poucos municípios apresentando céu parcialmente nublado, previsão de chuva isolada.

No Sudoeste, a quarta-feira terá manhã de céu parcialmente nublado a nublado, baixo indicativo de chuva. Nos períodos da tarde e noite, tendência de céu nublado, com previsão de chuvas leve a moderada moderadas e possíveis trovoadas isoladas.