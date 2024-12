Sextou de Natal chega com aparelhagem e pagode para os dias 24 e 25 de dezembro

O sextou natalino chega com programação que contempla a véspera e o dia de Natal. Nesta terça-feira (24), a música eletrônica vai comandar o pós ceia. Na Move (Tv. Almirante Wandenkolk, 362), a partir das 00h30, vai ter muito pop, funk e tribal sob o comando dos DJs Emily Thompson, Thiago Amorim, Lucaxx Pietro e Roger Sampaio, na festa Xmas.

Na Space Club Belém (Av. Nazaré, 731), quem comanda o Natal Space Club Jingle Bells com show especial é o Felipe Gabriel. Além dele, os DJs Max Lin, Anderson Sampaio, Tamy Sant’s e Junio.

Para os amantes da música paraense e de um bom brega, a aparelhagem Crocodilo realiza o seu Natal no Planeta Show, na Sacramenta. Com sua constelação completa, os DJs oficial da aparelhagem ainda terão a companhia dos Djs Vinicius, Bazuka, Kassio, Janilson e Caçulinha.

Já o Rubi estará na “Natalzão Style”, na Quadra do Jaderlândia. A festa começa às 22h e terá entrada liberada até às 23h30. Além da aparelhagem, o DJ Eduardo fará uma participação especial.

Para os amantes da música que vem cheia de saudade e recordações, Carroça da Saudade faz o “Festão de Natal” no Mangueirão do Samba ( Av. Engenheiro Fernando Guilhom, 5210 - Bairro Centro, Marituba), a partir das 22h. Além da Carroça da Saudade, a festa terá as participações dos DJs Ricardo, Daniel Jhon e Cleber Pará.

DIA DE NATAL

O tradicional “Luau de Natal do Nosso Tom”, que já tem mais de 15 anos de realização, fará mais uma edição. A programação, que se consolida no calendário do grupo, promove um evento com início durante à tarde. “A gente gosta muito dessa festa, que é um momento de curar aquela ressaca, mas de também celebrar a data que é especial para várias pessoas. É impossível subir no palco nesse dia e não trazer juntos grandes parceiros, por isso nossos convidados também são especiais. Realizamos o ‘Luau’ desde 2007 e ele já passou por vários locais legais da nossa cidade”, pontua Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

Além da festa, que marca uma data comemorativa, o grupo também leva ao palco um show especial. “A nossa apresentação terá mais de três horas, com um repertório que passa pelas nossas músicas autorais e também pelos clássicos do pagode”, explica o cantor.

“Luau de Natal do Nosso Tom” será no NaBêra (R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha), a partir das 16h. Os convidados são: Bino, Rodasi e Virtudão.

“Esse ano foi muito especial para a gente e queremos demais passar mais um Natal ao lado das pessoas que curtem o nosso trabalho”, finaliza Júlio Cezar Patrício.

Para fazer esse momento de confraternização natalino, o I Love Pagode promove o “Encontrinho de Natal” a partir das 16h, no Biruta Kabana (R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha). Além do grupo de pagode, a festa ainda terá Deu Onda, Tamo Junto e Victor & João Paulo.

“A gente percebe que no dia 25 o público procura mais sair de casa e reencontrar os amigos. Por conta disso, fazemos sempre nossa festa um pouco mais cedo, que é para que as pessoas já emendem o almoço de Natal com um bom pagode”, disse Márcio Corrêa, fundador do I Love Pagode.