Veja o que abre e o que fecha em Belém no período do Natal

O feriado de Natal altera os horários de funcionamento de alguns serviços e locais turísticos de Belém. Os bancos funcionarão com horário reduzido no dia 24 e fecham no Natal. Já os shoppings de Belém terão ampliado os horários de funcionamento antes do feriado e fecham no Natal, assim como os supermercados Líder e Formosa. Outros espaços turísticos como Estação das Docas, Mangal das Garças, São José Liberto terão também mudanças nos horários.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou que as agências bancárias terão expediente reduzido na véspera do Natal das 9h às 11h e não funcionarão na data, assim como no feriado de Ano Novo. O último dia útil de 2024 para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será em 30 de dezembro, segunda-feira. No dia 31 de dezembro, terça-feira, não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O Parque Shopping Belém funcionará do sábado (21) até segunda-feira (23) com as lojas, praça de Alimentação e Lazer e Coffee Lovers das 9h às 00h. O restaurante Outback funciona das 11:30 às 00h. Já na terça-feira, véspera do Natal, as lojas, praça de alimentação e lazer e o Coffe Lovers das 09h às 19h. Já o restaurante Outback funciona das 11h às 16h. No dia de Natal, as lojas fecham. A praça de alimentação, lazer e restaurante poderão funcionar das 12h às 22h, dependendo de cada administração. O cinema tem programação especial.

O funcionamento do Boulevard Shopping Belém de sábado a segunda-feira (21 a 23) também terá uma extensão do horário das lojas e praça de alimentação funcionando das 09h às 00h. Os restaurantes funcionam das 11h às 00h. Na terça-feira, dia 24, as lojas e praça de alimentação abrem das 09h às 19h e os restaurante 11h às 19h. No Natal tudo fechará exceto cinema, que funcionará de acordo com a programação.

O shopping Metrópole Ananindeua também estenderá seu horário de funcionamento das 09h às 23h. A praça de alimentação funciona 10h às 23h. Na véspera do Natal (24), as lojas e quiosques abrem das 09h às 19h e a praça de alimentação das 10h às 19h. No Natal (25), as lojas e quiosques fecham. Somente a praça de alimentação abre de acordo com cada administração. O cinema também de acordo com a programação.

O shopping Pátio Belém terá uma programação especial de Natal. As lojas terão horário de funcionamento estendido para os clientes fazerem suas compras. O local terá apresentações de corais com as tradicionais canções natalinas, além da presença do Papai Noel. Entre os dias 21 a 23, o Pátio Belém funciona das 9h às 0h. Na véspera do Natal (24) funciona das 9h às 19h. As lojas fecham no Natal. Apenas o cinema estará funcionando conforme a programação própria.

O Castanheira Shopping terá um horário diferenciado também neste período. Entre os dias 19 e 23, de quinta a segunda, as lojas e quiosques funcionam das 9h às 23h. A praça de alimentação das 10h às 23h. Na véspera de Natal, o funcionamento do Castanheira será das 09h às 19h. No Natal o shopping fecha e retorna normalmente no dia seguinte.

Os supermercados também fecham no Natal. Na véspera o Supermercado Líder estará aberto até às 19h. Já o Supermercado Formosa estará aberto no dia 24 das 7h às 20h.

ESPAÇOS - O Espaço São José Liberto (ESJL) funcionará até a véspera de Natal. No próximo domingo (22/12), o espaço abrirá das 10h às 16h; na segunda-feira (23/12), funcionará excepcionalmente das 10h às 18h; e, na terça-feira (24/12), estará aberto das 10h às 16h. O espaço não abrirá na quarta-feira (25/12) de Natal. Os serviços retornam na quinta-feira (26/12), com o horário normal de atendimento, das 10h às 18h. O local abriga o Jardim da Liberdade, a cela Memorial Cinzeiro, lojas de comercialização de joias artesanais, a Casa do Artesão, o anfiteatro Coliseu das Artes e o Museu de Gemas do Pará.

Um dos espaços bem movimentados no final do ano é a Estação das Docas que estará aberta na segunda-feira (23/12) das 10h às 00h. Na véspera do Natal o funcionamento será das 10h às 15h. O Estação abrirá no Natal e no dia 26 das 10h às 00h.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças funcionará nesta segunda-feira (23) das 8h às 18h. Na terça (24), das 8h às 16h. Na quarta-feira (25) e na quinta (26) normalmente das 8h às 18h. O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna estará aberto normalmente nesta segunda das 6h às 17h. Na véspera do feriado o funcionamento será das 6h às 12h e no Natal o Parque do Utinga será fechado. E retornará na quinta-feira (26) das 6h às 17h.