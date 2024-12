Após interdição devido a alagamento, Túnel do Entroncamento é liberado na tarde desta segunda-feira

Após de aproximadamente cinco horas de interdição, o túnel do Entroncamento - nos sentidos de entrada e saída de Belém - foi liberado por volta das 13h desta desta segunda-feira (23) após bloqueio por conta de alagamento. A informação foi confirmada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Por volta das 8h, o túnel encontrava-se fechado em ambos os sentidos e um longo engarrafamento se formou na rodovia BR-316.

Ainda de segundo a Semob, na manhã desta segunda-feira, uma equipe de agentes de trânsito orientou o fluxo de veículos na entrada do túnel do Entroncamento, sentido saída de Belém, devido ao alagamento. Os agentes da Semob desviaram os condutores pela pista lateral ao túnel para garantir a organização, fluidez e segurança viária até a liberação do local.

Túnel do Entroncamento amanhece interditado nesta segunda-feira (23) por causa de alagamento Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal

Conforme imagens divulgadas em redes sociais, o alagamento do túnel persistiu desde a noite do domingo (22), com interdição no sentido de entrada de Belém. A interdição casuou um enorme engarrafamento no perímetro, que começava desde o viaduto do Coqueiro, conforme o aplicativo Waze. Já no início da tarde desta segunda, o trânsito seguia normalmente.

Por meio de nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que o acesso ao túnel do Entroncamento foi fechado por causa da forte chuva de domingo. Ainda disse que "agentes do órgão estão no local orientando os condutores sobre o desvio por vias do entorno. Ainda não há previsão sobre a liberação do trânsito", completa o Detran em nota enviada ainda no início da manhã.

Constantes alagamentos

No último dia 11 de dezembro, passageiros e motoristas ficaram presos em um alagamento no túnel do Entroncamento, no sentido de saída de Belém. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Corpo de Bombeiros estiveram na área para resgatar os passageiros. Os militares utilizaram um bote e entre 15 a 20 pessoas foram resgatadas.