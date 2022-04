Chuvas fortes: Confira a previsão do tempo para o Pará no mês de abril

Desde o início de março as chuvas têm sido intensas no Pará e a tendência para o mês de abril é que o tempo não mude. Segundo o boletim climatológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a precipitação para abril foi classificada como “acima do normal” para a Região Metropolitana de Belém (RMB). Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) avalia que o volume não deve superar significativamente as médias.

VEJA MAIS

A previsão do boletim da Semas é que abril deve ter um aumento de, aproximadamente, 100 mm³ de chuva em relação aos outros anos, podendo fechar o mês com um acúmulo de 400 a 500 mm³. Para o meteorologista José Raimundo Abreu, diretor do 2º Distrito do Inmet, esse aumento não deve ser tão significativo, já que a média de chuvas do mês de abril costuma ficar em 424 mm³.

José Raimundo informa que o fenômeno que tem motivado as chuvas desde o início de março é o mesmo que continuará exercendo influência no clima ao longo deste mês: “Essas chuvas são decorrentes da posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que hoje está bem em cima da linha do Equador”. O especialista explica que, até o fim do mês, a ZCIT deve ter se deslocado mais para o hemisfério norte, causando chuvas em forma de pancadas “e vamos deixar de ter esses dias com mais de seis horas de chuvas direto”, avalia.

Entretanto, o meteorologista destaca que outras regiões do estado ainda poderão sentir por mais tempo as consequências da chuva, sobretudo por conta da cheia dos rios: “As enchentes já diminuíram na área do Rio Tocantins e Itacaiúnas, região sudeste, e em Cametá e Abaetetuba, no Baixo Tocantins. Mas as regiões do Tapajós e Baixo Amazonas ainda vão ter enchentes por causa das chuvas nas cabeceiras do Rio Amazonas e Rio Negro”.

De modo geral, José Abreu afirma que o paraense só poderá ficar mais tranquilo com relação às chuvas e os problemas decorrentes dela a partir do mês de maio. Enquanto isso, os dias ainda vão oscilar entre alguns momentos de sol e de bastante chuva. O boletim climatológico da Semas informa, ainda, que as temperaturas ficarão entre 31º até 32ºC, nas máximas diárias, e em torno de 23º a 24ºC, nas mínimas, na maioria dos dias.