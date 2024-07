Churrasco, vôlei e surfe marcam último domingo de julho em Salinas

A manhã deste último domingo de julho (28/07) foi marcada por churrasco, vôlei e surfe na praia do Atalaia, em Salinópolis, na região nordeste do Pará. Com um céu azul-claro e uma brisa suave, o dia foi perfeito para os frequentadores que chegaram cedo para aproveitar o sol e o mar.

Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação na praia era intensa. Famílias, grupos de amigos e turistas se espalharam pela extensa faixa de areia, montando guarda-sóis e cadeiras, prontos para um dia de lazer. As crianças, com seus baldes e pás, logo se entregaram à construção de castelos de areia, enquanto os mais aventureiros desafiavam as ondas do mar em pranchas de surf e bodyboard.

Momento de buscar a foto perfeita no Atalaia (Ivan Duarte / O Liberal)

Duas famílias se destacaram pelo entusiasmo em aproveitar cada momento do dia. A família Lima, oriunda de Paragominas, chegou cedo para garantir um bom lugar na areia e logo começou a preparar um churrasco. Com a churrasqueira portátil a postos, o cheiro de carne assada logo se espalhou, atraindo a atenção de quem passava. “Fazer churrasco é algo que adoramos em Paragominas, não poderíamos deixar de fazer aqui também”, comentou Xirley Cavalcante, 45 anos.

Já a família Ribeiro, que veio de Tomé-Açu, optou por começar o dia com uma partida de vôlei na areia. Crianças e adultos participaram, em um clima de diversão e camaradagem. “A praia de Salinas é muito boa! É ótima para praticar vôlei e cuidar da saúde”, disse Ronildo Ribeiro, 40 anos.

Aulas de surfe estiveram em alta em Salinas (Ivan Duarte / O Liberal)

Veranistas foram atrás de aulas de surfe

Outro destaque da manhã foi o professor de surfe Markinho Curimã, natural de Salinópolis, que dá aulas do esporte para iniciantes. Com paciência e dedicação, ele ensina as técnicas básicas voltadas para crianças e adultos. “O mês de julho foi proveitoso! Posso dizer que muitas pessoas nos procuraram para fazer as aulas. Hoje dei aula para a minha aluna Sabrina, que já está se saindo bem em cima da prancha”, contou.

Com o fim de julho, os dias ensolarados e a alta temporada de verão se aproximam do fim em Salinópolis. A Praia do Atalaia, um dos destinos mais populares do litoral paraense, se prepara para uma transição. Embora o clima quente ainda permaneça por algum tempo, a movimentação tende a diminuir, trazendo uma atmosfera mais tranquila para os próximos meses.