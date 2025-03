Cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins deixam 81 famílias desabrigadas em Marabá

As cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins deixaram 81 famílias desabrigadas em Marabá, no sudeste do Pará. Elas estão em abrigos públicos. Ainda segundo a Defesa Civil do município, outras 88 famílias estão desalojadas, ficando em casas de parentes e amigos, e 13 estão ilhadas no andar de cima de suas residências.

Essas informações foram divulgadas, na sexta-feira (14), pela Defesa Civil de Marabá. Naquele dia, às 7h15, a Defesa Civil divulgou o nível dos rios: o rio Itacaiúnas estava com 11,21 metros (nível de emergência) e o Tocantins, com 9,34 (nível de alerta), segundo a Agência Nacional de Águas.

Em Marabá, militares do Exército Brasileiro estão ajudando essas famílias. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva atua em conjunto com a Defesa Civil, mobilizando tropas e viaturas especializadas para resgatar moradores de áreas alagadas, oferecendo apoio logístico e assistência aos mais vulneráveis.

Desde o agravamento da situação em Marabá, no dia 4 deste mês, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl) tem empregado mais de 40 militares na missão de socorro às vítimas das enchentes. Utilizando viaturas especializadas, capazes de trafegar em áreas alagadas, as equipes têm realizado resgates e transporte de famílias que ficaram isoladas devido à elevação do nível da água.

Além da remoção de pessoas em situação de risco, os militares também estão oferecendo apoio logístico na distribuição de mantimentos, água potável e assistência básica aos moradores desalojados. O objetivo é garantir não apenas o resgate imediato, mas também o suporte necessário para aqueles que perderam bens e tiveram suas rotinas drasticamente afetadas pelas inundações.