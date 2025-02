Rio Parauapebas atinge a marca de 9,5m e Defesa Civil emite alerta laranja

O município de Parauapebas está em alerta laranja para chuvas até a próxima quarta-feira (26/02). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou a possibilidade de chuvas intensas na região, o que influencia diretamente no aumento do nível do rio Parauapebas, que atingiu a marca de 9,50 metros no último domingo (23/02).

A margem de normalidade é de 7,5 metros. O rio Parauapebas está sendo monitorado pela Defesa Civil por meio de controles de hidrotelemetria. A estimativa neste ano é que o rio Parauapebas atinja até 12m, com margem de erro de um metro para cima ou para baixo.

A Defesa Civil está fazendo o monitoramento das áreas com maior probabilidade de deslizamentos e inundações por meio de rondas e vistorias técnicas. O objetivo é prevenir contra possíveis incidentes. Dentre os bairros que estão em sinal de maior alerta estão Liberdade, Primavera, União e Parque das Nações.

O órgão municipal informou que todos os procedimentos previstos dentro do Plano de Contingência Municipal (Plancom), referente às ações de prevenção, preparação e resposta, estão sendo tomados.

Caso aconteça alguma emergência, a Defesa Civil orienta os moradores de Parauapebas a seguirem as seguintes instruções: não travessar a pé e nem de carro áreas alagadas, desligar os registros de energia antes que a água chegue nas tomadas, manter documentos guardados em sacolas plásticas para não danificar e procurar abrigo na casa de amigos ou parentes até que os órgãos de segurança cheguem no local.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é para não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também deve-se evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Para receber os alertas da Defesa Civil pelo celular, os moradores da cidade podem enviar um SMS com o CEP de Parauapebas – 68515000 – para o número 40199. Em caso de emergência, a população pode acionar o Centro de Controle Operacional (CCO) e a Central de Atendimento e Despacho (CAD) pelo número 190.