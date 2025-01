Prefeitura de Marabá interdita ponte por risco de colapso

Ainda na noite de domingo (19) a Prefeitura de Marabá determinou a imediata interdição de uma das pontes sobre o Rio Itacaiúnas, localizada na região conhecida como Contestado, já no limite do município com Parauapebas, no sudeste do Estado. O decreto, assinado pelo prefeito Toni Cunha (PL), justifica a medida com as conclusões de um laudo técnico elaborado pelo engenheiro civil Manoel André Ferreira Fulco.

De acordo com ele, “a ponte apresenta várias patologias, como fissuras, rachaduras em seus elementos principais, elevada deformação da cabeceira sudeste, com descolamento de aproximadamente 14 centímetros, de ambos os lados, pilares com flambagem e deformações visuais e exposição de ferragem”. Com isso, o decreto classifica que a ponte apresenta risco iminente para a segurança da população que se utiliza da travessia.

Em outro trecho do decreto, fica autorizada a mobilização de “todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo municipal, para atuarem nas ações de resposta e oferecimento de soluções ao cenário descrito neste Decreto, inclusive com a devida sinalização em ambas as cabeceiras, através da imediata instalação de placas com informação de interdição da ponte”.

Uma equipe da Secretaria de Segurança Institucional esteve nas vilas Nova e Cega Jegue, conversando com moradores e comunicando sobre a possibilidade de interdição. De acordo com Secretaria, as comunidades foram receptivas, mas fizeram um apelo para que as obras comecem o quanto antes e que o poder público proíba o acesso dos caminhões com minério. De acordo com os moradores, a ponte teria sido construída com a capacidade de receber cargas pesando até 50 toneladas. No entanto, o crescimento da atividade de mineração clandestina estaria extrapolando frequentemente essa capacidade.