Rios Tocantins e Itacaiúnas mantêm níveis de alerta após chuvas em Marabá

Os rios Tocantins e Itacaiúnas, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, estão em níveis de alerta devido à elevação dos níveis dos rios Tocantins e Itacaiúnas. O boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado neste sábado (22/2), apontou que as chuvas intensas dos últimos dias aumentaram o volume dos cursos d'água, afetando dezenas de famílias na região.

De acordo com a Defesa Civil de Marabá, o rio Tocantins registrou, às 11h15 deste sábado, o nível de 9,46 metros, uma ligeira redução em relação aos 9,54 metros medidos na sexta-feira (21/2). Já o rio Itacaiúnas, por sua vez, subiu de 8,99 metros para 9,18 metros no mesmo período. O volume de chuva acumulado foi de 24,4 mm na região do Tocantins e 21,6 mm no Itacaiúnas.

O aumento do nível das águas afetou diversas comunidades, com um total de 41 casas atingidas e 22 famílias desalojadas. Os bairros mais impactados foram:

Folha 14: 5 casas atingidas, 5 famílias desalojadas.

Novo Planalto: 10 casas atingidas, 10 famílias desalojadas.

Vila Canaã: 15 casas atingidas, 7 famílias desalojadas.

Monitoramento e prevenção

A Defesa Civil segue acompanhando a situação e recomenda que a população fique atenta aos avisos meteorológicos. O órgão pode ser acionado pelo telefone (94) 99173-7173 para emergências e pedidos de ajuda. Com a continuidade das chuvas, a recomendação é evitar áreas alagadas e buscar refúgio em locais seguros.

Previsão do tempo

Segundo dados do Climatempo, o volume de chuvas deve continuar elevado nos próximos dias. Para o domingo (23/2), estão previstas pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas variando entre 24ºC e 30ºC e um acumulado de 26,1 mm de precipitação.

Na segunda-feira (24/2), a previsão indica chuvas e trovoadas ao longo do dia, com 90% de chance de precipitação e temperatura máxima de 30ºC. Na terça-feira (25/2), o padrão de tempo chuvoso deve se manter, com 92% de possibilidade de chuvas intensas.

Diante do cenário de instabilidade climática, a população deve se manter informada e seguir as orientações das autoridades para minimizar os impactos das inundações.