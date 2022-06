Cerimônia encerra as comemorações pelos 9 anos do Comando Militar do Norte (CMN)

Nesta quinta-feira (30) foi realizada a cerimônia de encerramento das comemorações pelos nove anos do Comando Militar do Norte (CMN), organização militar do Exército Brasileiro responsável pela proteção da Amazônia Oriental. Na ocasião, foi realizada a premiação de militares que participaram da corrida de revezamento, realizada na última terça-feira (28), que integrou a programação do aniversário. O general João Chalella Júnior aproveitou a ocasião para destacar a atuação do CMN na Amazônia nestes nove anos de existência.

“O CMN tem suas ações voltadas, no âmbito interno, para a defesa e proteção da Amazônia Oriental, destacando-se as operações Ágata, que buscou coibir a prática de delitos transfronteiriços e ambientais na fronteira do Estado, abrangendo os municípios de Oiapoque, Calçoene, Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, entre outras operações, como a Amazônia, Verde Brasil I e II, Samaúma e de combate à Covid-19 no Brasil. Na vertente de apoio direto à população, destacam-se as ações de defesa civil, durante situações de emergência decorrentes de desastres naturais”, detalha o general.

General do Exército destacou as ações do CMN em 9 anos de existência. (Adriano Nascimento / Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Norte)

Criado em 26 de junho de 2013, o CMN possui quartéis instalados nos estados do Pará, Maranhão, Amapá e no norte do Tocantins, na região do Bico do Papagaio. O efetivo conta com 9.561 militares, distribuídos em 30 organizações espalhadas nos três estados, para atender as necessidades da região. Sobre as principais demandas de proteção na área de abrangência do Comando, o general Chalella destaca:

“A área de responsabilidade do CMN corresponde a um espaço estratégico que reúne um rico patrimônio ambiental, composto de inúmeras reservas minerais, hídricas, diversas áreas de proteção ambiental e outras tantas terras indígenas. Soma-se ainda a gama de importantes infra estruturas localizadas na região, como o fator complexo hidrelétrico responsável por cerca de 20% de toda a energia elétrica do país”.

Já na área de atuação externa, o militar enfatiza a participação do CMN em operações junto às Nações Unidas, e em conjunto com outras forças militares, como a Marinha e a Aeronáutica: “O CMN cumpriu inúmeras missões externas, como a Força de Paz da Missão das Nações Unidas de estabilização no Haiti e a força-tarefa das ações logístico-humanitárias da Operação Acolhida. Para tanto, o CMN está emanado com a Força Aérea Brasileira e com a Marinha do Brasil”.

Além de comentar a contribuição do CMN nesses nove anos de existência, o general João Chalella também fez questão de informar projetos que o Comando vem desenvolvendo para realização a médio e longo prazo: “Tais como a implantação do 2º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva, importante para as tomadas de decições operacionais em campo; o destacamento de aviação do Exército e a reestruturação do seu sistema logísticos”.

Premiação dos militares

Durante a cerimônia de encerramento das comemorações pelo aniversário do CMN, foram entregues as medalhas e o troféu aos participantes da 15ª Companhia de Polícia do Exército, que venceram a corrida de revezamento 10x1000m, realizada na última terça-feira (28), no Batalhão de Infantaria de Selva (2° BIS).

Militares participantes da corrida receberam medalhas e troféu. (Adriano Nascimento / Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Norte)

Cinco equipes das guarnições de Belém, com dez integrantes cada uma, disputaram o revezamento. Completaram o pódio os militares do 2º BIS, que ficaram em segundo, quatro segundos atrás dos vencedores, e os atletas do 8º Depósito de Suprimentos (8 DSUP), que completaram em terceiro.

Para o general Chalella, a atividade reflete valores próprios do Exército Brasileiro: “É uma atividade tipicamente militar, na qual todas as unidades de Belém participaram. Nós pudemos observar ali o espírito de corpo, dedicação e esforço, que é o que caracteriza o Exército Brasileiro”, enfatiza.