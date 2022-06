Em comemoração ao aniversário do Comando Militar do Norte, soldados participam de prova de atletismo

O Comando Militar do Norte (CMN) está completando nove anos e, como parte das comemorações, foi realizada uma prova de atletismo. A equipe da 15ª Companhia de Polícia do Exército venceu a corrida de revezamento 10x1000m, que foi realizada nesta terça-feira (28), no Batalhão de Infantaria de Selva (2° BIS). A premiação, com direito a entrega de troféus e medalhas, será na quinta-feira (30), durante a cerimônia em comemoração aos nove anos do CMN, às 9h, no mesmo local.

Cinco equipes das guarnições de Belém, com dez integrantes cada uma, disputaram o revezamento. Completaram o pódio os militares do 2º BIS, que ficaram em segundo, quatro segundos atrás dos vencedores, e os atletas do 8º Depósito de Suprimentos (8 DSUP), que completaram em terceiro a prova que contou com um total de 10 km. A cada 1km, ocorria a troca de integrantes.

“É muito gratificante conseguir essa vitória para a nossa Companhia, mas sem deixar de enfatizar a determinação de cada um. Houve um trabalho muito grande de cada militar. Não vejo como trabalho individual, mas em equipe e fico muito orgulhoso”, disse o cabo Elbert Veiga, que foi o último no revezamento da equipe vencedora.

“Lideramos pelo exemplo, conhecimento e preparo físico em condições de cumprir a missão. Não teria melhor forma de comemorar o nono aniversário. Fico feliz pela garra dos atletas independente da classificação. Esse espírito de corpo faz o Exército forte”, afirmou o General de Exército João Chalella Júnior, que parabenizou o espírito de equipe dos competidores.